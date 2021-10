Rogerio Ceni asume el Sao Paulo la tras salida del argentino Hernán Crespo

El Sao Paulo también fue el primer equipo de Ceni como técnico, en 2017, y lo dirigió en 35 partidos, con un balance de 14 triunfos, 11 empates y 10 derrotas, tras lo que fue destituido. Foto de archivo. EFE/ Antonio Lacerda/POOL

Sao Paulo, 13 oct (EFE).- Rogerio Ceni, que hizo historia como portero en el Sao Paulo, fue anunciado este miércoles como nuevo entrenador del equipo brasileño, poco después de que se informó la salida del técnico argentino Hernán Crespo.

"Precisábamos tomar una decisión rápida" y "la opción correcta era Rogerio Ceni, quien como buen saopaulino no precisó más de quince minutos para aceptar", declaró el presidente del club, Julio Casares, en alusión a la historia que el ahora entrenador hizo como portero en el equipo.

El Sao Paulo también fue el primer equipo de Ceni como técnico, en 2017, y lo dirigió en 35 partidos, con un balance de 14 triunfos, 11 empates y 10 derrotas, tras lo que fue destituido.

Su última experiencia en el banquillo fue con el Flamengo, del que se desvinculó en julio pasado, y desde entonces estaba sin club.

Ceni colgó las botas en 2015 con tres Campeonatos Brasileños, dos títulos mundiales de clubes y dos ediciones de la Copa Libertadores en su palmarés, y además como el portero con más goles anotados en la historia del fútbol, con 131.

La salida del argentino Crespo, "de común acuerdo" según el club, fue anunciada apenas unas horas antes de formalizar la contratación de Ceni.

Crespo había asumido el banquillo del Sao Paulo en febrero pasado y empezó con buen pie con la conquista del Campeonato Paulista, uno de los torneos regionales más importantes de Brasil.

Sin embargo, no terminó de encauzar el rumbo en la Liga, donde el equipo marcha en la decimotercera posición, con 30 puntos, apenas tres por encima de los puestos de descenso a la Segunda División, después de 25 jornadas disputadas.

En los últimos cuatro encuentros el Sao Paulo no pasó del empate, lo que terminó por forzar su salida.

Crespo dejó el Sao Paulo después de ocho meses y 53 partidos, con un balance de 24 triunfos, 19 empates y 10 derrotas, según informó el club.