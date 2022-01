Rocío Flores cumple 25 años más alejada que nunca de su madre

10-09-2021 Rocío Flores cumple hoy 25 años EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 13 (CHANCE)



Este miércoles, 13 de octubre, Rocío Flores cumple 25 años. Una cifra redonda - no todos los días se cumple 'un cuarto de siglo' - que la influencer ha celebrado de la manera más especial, con una fiesta sorpresa que nunca hubiese imaginado. Una celebración por adelantado con la que el fin de semana pasado sus familiares y amigos la dejaron literalmente sin palabras, y a la que no faltaron algunas de las personas más importantes de su vida, como su novio, Manuel Bedmar, sus hermanos David y Lola, su padre, Antonio David Flores y Olga Moreno.



Una fiesta muy especial que Rocío nunca se hubiese imaginado y que, pletórica y emocionada, compartía a través de sus redes sociales, festejando por todo lo alto su cumpleaños, que llega en uno de los mejores momentos de su vida. Y es que a pesar de estar más alejada que nunca de su madre, Rocío Carrasco, y que la reconciliación maternofilial parezca por el momento una utopía, la suerte le sonríe en todos los aspectos de su vida.



Triunfando como influencer - donde tiene ya 782.000 seguidores - y en su faceta televisiva, ya que continúa con su colaboración semanal en 'El programa de Ana Rosa', Rocío se ha convertido en un auténtico reclamo publicitario y, cada vez más espectacular después de perder más de 25 kilos, cada modelo que luce en sus redes sociales se agota en cuestión de horas.



En el terreno personal, la nieta de Rocío Jurado lleva más de cinco años saliendo con Manuel Bedmar, de quien está enamoradísima y con quien comparte un precioso y amplio piso en Málaga desde hace algo más de un año. Rocío ha confesado en más de una ocasión que le gustaría ser madre joven; ¿serán los 25 la edad perfecta para convertirse en mamá por primera vez?



Muy familiar, la colaboradora tiene en Antonio David, en su 'segunda madre', Olga Moreno, y en sus hermanos David y Lola a sus grandes pilares, y a pesar de su agetreada agenda profesional no duda en aprovechar cualquier momento para disfrutar de su familia, especialmente después de los complicadísimos meses que han vivido con la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco - en la que ella y su padre quedaron como los grandes señalados - y la marcha de Olga a 'Supervivientes'.



Y es que a pesar de llevar una vida 'de luces', la 'sombra' de su madre es alargada, y es inevitable que la cara de Rocío cambie cuando le preguntamos por Rocío Carrasco. Y es que la relación continúa totalmente rota a pesar de que la joven ha confesado en numerosas ocasiones que le encantaría reencontrarse con su madre, hablar las cosas e intentar acercar posturas. Algo a lo que la mujer de Fidel Albiac no está dispuesta por el momento.