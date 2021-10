Perú lidera el crecimiento de exportaciones no tradicionales en la región

El organismo indicó que, entre septiembre de 2020 y agosto de 2021, estas exportaciones llegaron a 16,5 % en México, 14,5 % en Brasil, 14,4 % en Colombia y 4,6 % en Chile. Imagen de archivo. EFE/Hugo Ortuño

Lima, 12 oct (EFE).- Perú lideró el crecimiento de las exportaciones no tradicionales entre las principales economías de la región, con una tasa de expansión interanual de 25,7 % en el período de doce meses hasta agosto pasado, informó este martes el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

El organismo indicó que, entre septiembre de 2020 y agosto de 2021, estas exportaciones llegaron a 16,5 % en México, 14,5 % en Brasil, 14,4 % en Colombia y 4,6 % en Chile.

En Perú, las exportaciones no tradicionales ascendieron a 1.387 millones de dólares en agosto, lo que implicó un crecimiento de 26,9 % respecto a similar mes de 2019, antes de la pandemia, debido a los volúmenes embarcados, que avanzaron 26,6 %.

En relación a agosto de 2020, crecieron a un ritmo interanual de 18 %, con un crecimiento en el volumen de ventas al exterior de 9,5 % y de 7,8 % en los precios.

En el acumulado de enero a agosto de este año, estas exportaciones alcanzaron los 9.992 millones de dólares, un crecimiento de 13,2 % respecto al mismo periodo de 2019 y de 35,8 % frente a enero-agosto de 2020.

Según el BCR, este resultado se explicó por los mayores embarques de productos agropecuarios, principalmente de frutas, textiles, químicos, pesqueros, siderometalúrgicos y mineros no metálicos.

En agosto de 2021, las ventas peruanas al exterior de paltas frescas crecieron en 86,4 % respecto agosto de 2019 y en 24,4 % frente a similar mes de 2020.

Las de arándanos lo hicieron en 76,4 % frente al mismo mes de 2019 y en 9,3 % respecto a agosto de 2020, mientras que los espárragos frescos tuvieron una caída de 0,2 % frente a agosto de 2019, pero un incremento de 3,1 % sobre igual mes del año pasado.

En el acumulado enero-agosto de 2021, los productos que más se vendieron al exterior fueron paltas frescas, con un crecimiento de 40,5 % respecto al mismo periodo de 2019 y de 43,3 % en relación a los primeros meses de 2020.

Además, los arándanos tuvieron un incremento de 31,3 % ante similar periodo de 2019 y de 17,2 % en relación a enero-agosto de 2020, y los espárragos frescos aumentaron en 6,4 y 12 % en relación a los mismos periodos de 2019 y 2020, respectivamente.