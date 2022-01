Perú.- El Congreso de Perú cita al ministro del Interior en medio de críticas por su designación

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



La Comisión de Defensa del Congreso ha citado para el próximo lunes al ministro del Interior, Luis Barranzuela, a responder una serie de preguntas sobre las más de 150 sanciones que tuvo en su etapa en la Policía Nacional, entre otras cuestiones, en medio de críticas por su designación.



El presidente de la citada Comisión, José Williams, congresista de Avanza País, ha informado sobre la interrogación a Barranzuela, que se llevará a cabo el lunes por la tarde, informa el medio peruano 'El Comercio'.



En concreto, las preguntas al que fuera abogado del partido gobernante Perú Libre y su secretario general, Vladimir Cerrón, girarán en torno a las sanciones recibidas cuando formó parte de la Policía y sobre su visión respecto a la erradicación de la hoja de coca.



Asimismo, tendrá que responder a cuestiones sobre su decisión de contratar como su abogado a Ronald Atencio, quien representa al congresista Guillermo Bermejo, de Perú Libre, en un juicio por presunto terrorismo.



Por su parte, el ministro se ha defendido de las críticas y el lunes subrayó que cuenta con la "confianza" del presidente, Pedro Castillo, y que no piensa renunciar a su cargo



Sobre las sanciones, dijo que las acumuló cuando ejercía en el cuerpo de Policía, a lo que el ministro ha enmarcado esos acontecimientos a una época de su vida en la que era "respondón" y no aguantaba las "injusticias".



"Cuando uno cumple su sanción, entonces ya se da por resarcida, ¿Eso me invalida acaso? ¿Una sanción administrativa me invalida en mi proyecto de vida?", cuestionó el titular de Interior, quien lleva a penas una semana en el cargo.



El presidente de la Comisión ha avanzado también que se citará próximamente al ministro de Defensa, Walter Ayala.