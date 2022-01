O.Próximo.- Qatar dice que los 'Acuerdos de Abraham' no resolverán el conflicto palestino-israelí

Pide "pasos prácticos y tangibles" por parte de la comunidad internacional en Afganistán



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Qatar ha afirmado este miércoles que los 'Acuerdos de Abraham', firmados por Israel y varios países árabes, no rsolverán el conflicto palestino-israelí y ha reiterado que Doha no contempla la posibilidad de sumarse a los mismos.



El ministro de Exteriores qatarí, Mohammed bin Abdulrahman al Zani, ha destacado que estos acuerdos "no son compatibles" con la postura de Doha debido a que "no contemplan ninguna expectativa de poner fin a la ocupación", según ha informado el diario 'Al Sharq'.



Asimismo, ha manifestado que la normalización de las relaciones económicas y diplomáticas con el Gobierno israelí no puede tener lugar "mientras exista la ocupación", en una crítica velada a Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin, Sudán y Marruecos, firmantes hasta la fecha de los 'Acuerdos de Abraham'.



Los acuerdos fueron firmados en 2020 con la mediación de la Administración estadounidense de Donald Trump y desde entonces las autoridades israelíes han asegurado que hay varios países de la región que estarían sopesando sumarse a los mismos, en medio de las críticas de la Autoridad Palestina y las facciones palestinas.



Por otra parte, Al Zani ha pedido "pasos prácticos y tangibles" por parte de la comunidad internacional en Afganistán y ha argüido que "las posiciones de los talibán realmente han cambiado", al tiempo que ha alertado de la crisis económica y social que atraviesa el país asiático.



Los talibán, que se hicieron con el poder a mediados de agosto tras entrar en Kabul poco después de la huida del país del entonces presidente, Ashraf Ghani, han anunciado ya la formación de su Gobierno, marcado por la falta de mujeres y de representantes de otros grupos políticos de Afganistán.