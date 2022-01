Olga Moreno y las preciosas palabras con las que ha felicitado a Rocío Flores en su 25 cumpleaños

MADRID, 13 (CHANCE)



Completamente al margen del foco mediático desde que se convirtió en la ganadora de 'Supervivientes' e intentando mantener su vida privada en un discreto segundo plano, Olga Moreno ha incumplido su 'norma' de no compartir momentos de su intimidad en sus redes sociales - dedicadas a la tienda de moda que tiene en Málaga, de la que se ha convertido en la mejor embajadora - para felicitar, en su 25 cumpleaños, a uno de los pilares de su vida, Rocío Flores.



"Hoy cumple mi rubia 25 añitos quien lo diría... No suelo felicitarte nunca públicamente pero esta vez me apetecía ..." ha compartido Olga con una imagen de ambas que refleja su especial complicidad, antes de confesar lo orgullosa que está por la mujer en la que se ha convertido Rocío, a la que conoció cuando comenzó su relación con Antonio David Flores cuando la influencer tenía solo 4 años.



"Decirte que te has convertido en una gran mujer. Estoy tan orgullosa de tu personalidad, de tu saber estar, de tu dulzura, del corazón tan GRANDE que tienes, de como cuidas a tu familia y amigos y como estas pendiente de todos nosotros" ha sido la especial felicitación que Olga ha dedicado a Rocío, a la que ha querido decir, públicamente, que es "muy grande pero que muy GRANDE" y que la quiere "tu siempre OA".



Una preciosa y emotiva felicitación que demuestra lo especial que es la relación entre la mujer de Antonio David y Rocío, que no ha tardado en contestar a su 'segunda madre' con un "Mil gracias Oa. Os quiero con locura".