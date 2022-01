Numerosos rostros conocidos acuden a la plaza de las Ventas con motivo del Día de la Hispanidad

13-10-2021 La Infanta Elena, Victoria Federica con Tomás Páramo y José Ortega Cano con Gloria Camila, entre los rostros conocidos que acudieron a la madrileña plaza de Las Ventas. Numerosos rostros conocidos asistieron a la corrida de Morante de la Puebla, Ginés Marín y López Simón en la madrileña plaza de las Ventas con motivo del Día de la Hispanidad MADRID, 13 (CHANCE) Como cada año la plaza de toros de Las Ventas abre sus puertas para una de las tardes más especiales de la temporada, la del 12 de octubre. En esta ocasión la Infanta Elena fue la encargada de presidir la corrida ante la usencia de su padre, el Rey Juan Carlos, gran apoyo de la monarquía a la fiesta nacional y en el punto de mira en los últimos días por la publicación de su biografía en Francia, 'Mi Rey caído'. Tras haber heredado de su abuelo y su madre la acción taurina, en esta ocasión también Victoria Federica disfrutó de las faenas de los diestros Morante de la Puebla, Ginés Marín y López Simón junto a uno de sus grandes amigos, Tomás Páramo. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Como no podía ser de otra forma, la clase política también estuvo representada en el coso por algunos de los representantes políticos más taurinos de nuestro país como fue el caso de Santiago Abascal, José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso. Demostrando que son muy queridos por el pueblo, el alcalde de la capital y la presidenta de la Comunidad de Madrid recibieron el cariño de los asistentes a la corrida, que no dudaron en dedicarles una gran ovación tanto a su llegada como cuando abandonaron la plaza.



Muy bien acompañado por su hija en todo momento, José Ortega Cano compartió confidencias durante toda la tarde con Gloria Camila, de la que horas más tarde salió agarrado de la mano de Las Ventas, demostrando su unión infranqueable en uno de los momentos más complicados para la familia por lo que Rocío Carrasco podría contar de la intimidad de Rocío Jurado en la segunda parte de su docuserie, que ya ha comenzado su grabación en la capital.



Tampoco quisieron perderse la corrida otros rostros conocidos como Mari Ángeles Grajal, Sofía Mazagatos o Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero', acompañado por una atractiva rubia llamada Vanesa con la que ya le vimos recientemente en actitud de lo más cómplice.



Como ex toreros y aficionados al mundo del toro, tanto Miguel Abellán como Óscar Higares acudieron a la plaza para disfrutar de la fiesta nacional en un día muy especial. Orgullosos del trabajo del Rey Emérito como embajador de los toros durante tantos años, ambos reconocieron que les gustaría que Don Juan Carlos volviera a nuestro país. "Son decisiones que tiene que tomar el rey y la institución sabrá por qué toma esa decisión. A mí me gustaría que viniera don Juan Carlos, siempre ha estado con nosotros, siempre ha apoyado la fiesta, yo he tenido la suerte y la oportunidad de brindarle algunos toros aquí" comentó Óscar Higares.