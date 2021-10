Nicaragua aplica las vacunas de Pfizer a las mujeres embarazadas, puérperas y lactantes

Una mujer embarazada acude al hospital Bertha Durango para ser vacunada contra la covid-19, en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres

Managua, 13 oct (EFE).- Nicaragua inició este miércoles la aplicación de vacunas contra la covid-19 a mujeres embarazadas, puérperas y lactantes, en una jornada que destacó por la afluencia de demandantes y la agilidad del servicio.

Las embarazadas y madres que recién dieron a luz acudieron a hospitales y casas maternas de los departamentos (provincias) de Managua y Carazo, ambos en la zona Pacífico, para ser inoculadas con la fórmula Pfizer, gracias a un lote de 100.000 dosis prestadas por Honduras.

El Gobierno nicaragüense anunció que únicamente aplicará las vacunas a mujeres que hayan superado el tercer mes de embarazo, las que recién acaban de dar a luz, y a las que tienen hasta seis meses de lactantes.

Las embarazadas que cumplen dichos requisitos acceden a las vacunas siempre que presenten su documento de identidad y tarjeta de control prenatal.

En el caso de las puérperas y lactantes, deben mostrar la tarjeta de desarrollo del bebé.

La estrategia del Ministerio de Salud es garantizar la protección de las madres, pero también de sus hijos, según explicó la ministra de salud, Martha Reyes, a través de medios oficiales.

"Para nosotros es muy importante, porque no solamente proteges a la mamá, sino que también proteges al bebé que está dentro de ella, y prácticamente a las puérperas y madres lactantes de los primeros seis meses", señaló la funcionaria.

El Gobierno de Nicaragua ya había anunciado que inyectaría con la fórmula Pfizer a solamente las embarazadas, puérperas y lactantes, así como niños de hasta 12 años con enfermedades de riesgo, aunque estos últimos no volvieron a ser mencionados en el proceso de vacunación.

Para lograr su objetivo, Nicaragua, que esperaba contar con 223.470 dosis de la fórmula Pfizer esta semana a través del mecanismo Covax, recurrió al préstamo de 100.000 dosis de la misma vacuna a Honduras, las cuales serán devueltas a fines de octubre, según la información oficial.

Nicaragua todavía tiene previsto recibir dos lotes de vacunas de Pfizer: el primero de 223.470 dosis y el segundo de 81.900 dosis.

Actualmente en Nicaragua solo son vacunadas las personas de 30 años o más.

Las autoridades esperan inocular contra la covid-19 al 43,8 % de los 6,5 millones de habitantes, es decir, 2,8 millones de nicaragüenses, sin embargo, hasta ahora no alcanza el 10 %, según ha informado la Organización Panamericana de la Salud (OMS).

La pandemia ha dejado 206 muertes por la covid-19 y 15.540 casos confirmados en 19 meses, según el Ministerio de Salud.

Por su parte, la red de médicos del independiente Observatorio Ciudadano Covid-19 ha reportado 5.724 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con el nuevo coronavirus, así como 30.282 casos sospechosos de contagio, datos que no son reconocidos por las autoridades.EFE