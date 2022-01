Namibia.- Namibia concede la ciudadanía al hijo de una pareja homosexual tras dos años de litigio judicial

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



La Justicia de Nambia ha fallado este miércoles a favor de conceder la ciudadanía a la hija de una pareja homosexual nacida en marzo de 2019 en Sudáfrica a través de un vientre de alquiler, poniendo así fin a un litigio de más de dos años en un país donde no están reconocidos los derechos de la comunidad LGTBI.



El juez Thomas Masuku ha decidido que la primogénita del namibio Phillip Lühl y de su pareja el mexicano Guillermo Delgado es ciudadana de ese país africano por ascendencia y ha solicitado al Ministerio de Interior que emita un certificado para reconocer el nuevo estatus legal de la niña.



La pareja, que reside en la capital del país, Windhoek, había sido inscrita en Sudáfrica como padres de la menor, Yona, pero el certificado no contó con el visto bueno de las autoridades de Namibia, que solicitaron una prueba de paternidad de ambos.



El juez Masuku no solo ha desestimado la petición del Ministerio de Interior, sino que también ha ordenado pagar las costas del proceso judicial al Estado, informa el periódico 'The Namibian'.



La ciudadanía de la pequeña Yona es parte de una batalla legal en la que Lühl y Delgado todavía esperan lograr el mismo estatus para sus otras dos hijas, Maya y Paula, nacidas en vientres de alquiler el pasado mes de abril, en Sudáfrica.



Si bien la homosexualidad sigue siendo ilegal en Namibia bajo una arcaica legislación contra la sodomía de 1927, rara vez es aplicada. Hasta la fecha, Sudáfrica sigue siendo el único país del continente que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo tras aprobar la norma en 2006.