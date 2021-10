Monedas con desempeño mixto en medio de baja del dólar: Andes FX

(Bloomberg) -- Las monedas andinas registraban un desempeño mixto el miércoles a pesar de que el dólar estadounidense y los rendimientos caían. La decisión sobre la tasa de política monetaria de Chile se conocerá a las 5 p.m. ET, y la mayoría de los analistas esperan el mayor aumento en dos décadas.

El peso chileno se debilitaba un 0,1% a 823,43 por dólar. La decisión sobre la tasa se publicará después del cierre de los mercados locales por lo que el impacto solo se verá el jueves.

Ocho de los 14 analistas encuestados por Bloomberg proyectan un aumento de 100 puntos base, cinco prevén un aumento de 75 puntos base y uno pronostica un aumento de 150 puntos base.

La curva de los swaps de Cámara de Chile descuenta un aumento de aproximadamente 150 puntos base en la reunión de hoy.

Economistas encuestados por el banco central de Chile pronostican para hoy un aumento de 75 puntos base a 2,25%, y alzas de 175 puntos base más en 11 meses.

El peso colombiano se fortalecía un 0,02% a 3.726,26 por dólar. El crudo WTI registraba una baja de 1,2% el miércoles tras una racha ganadora de cuatro días.

El comercio de divisas se encuentra en el punto más alto desde el 29 de junio, mientras que el promedio móvil de 200 días se sitúa en 3.708,26 pesos por dólar y ahora actúa como barrera a corto plazo.

En tanto, el sol peruano cerró el martes a 4.0320 por dólar, en su tercera sesión consecutiva de avances. La divisa puede extender hoy su repunte hacia el nivel clave de 4,00 soles por dólar visto por última vez el 30 de julio después de que el presidente Pedro Castillo asumiera el cargo.

(Parte de la información proviene de operadores de divisas familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente).

Nota Original:Currencies Mixed Amid USD Drop as Chile Rate Eyed: Inside Andes

George Lei es un estratega de divisas que escribe para Bloomberg. Las observaciones que hace son suyas y no pretenden ser un consejo de inversión.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.