Miguel Muñoz, navegación y fuerza para ganar la cuarta de la Titan Desert, Looser sigue líder

El atleta español Miguel Muñoz durante su participación en la Titan Desert, en Marruecos. EFE/Carlos de Torres

Erg Chebbi (Marruecos), 13 oct (EFE).- El español Miguel Muñoz (Córdoba, 29 años), se lució en el segundo sector de la etapa maratón de la Titan Desert en un alarde de sentido de la supervivencia, fuerza y acertada navegación que le llevó a la victoria en su debut en la aventura del desierto, donde sigue resistiendo como líder el suizo Konny Looser.

Una etapa interminable entre Tafraoute y Erg Chebbi (Dunas de Oro),con un recorrido de 130 km y desnivel acumulado de 1.100 metros que concentró todas las dificultades del desierto: pistas intransitables, zonas de piedra, dunas y pasos por "oueds", ríos secos, donde la temperatura se elevaba a los 38 grados. El vencedor bebió durante la etapa más de 5 litros de agua. En ese escenario, Miguel Muñoz se encontró con la victoria más especial de su vida.

Después de mil alternativas en cabeza, donde los corredores optaban por navegar por caminos diferentes, finalmente Miguel Muñoz pulsó la tecla buena a falta de 30 km de meta para alcanzar al español y gran navegante del desierto Julen Zubero, superarlo, y lanzarse solo hasta la meta situada junto a la cordillera de dunas de Erg Chebbi, el primer regalo para los ojos del vencedor.

Muñoz, cinco años de profesional en el Buff Scott, atravesó la meta en solitario, aportando lágrimas a la arena de las dunas con un tiempo de 4h.39.54, a una media de 22,05 km/hora.

El ciclista del KH7 se adelantó en 1.05 minutos a su compañero Josep Betalú, "el zorro del desierto", sin opciones de alcanzar su quinto título, pero dispuesto a revolucionar la carrera, hoy en esta jornada, hasta el último metro del recorrido. A 1.35 cruzó Julen Zubero y después a 2.24 Haimar Zubedia y el líder Konny Looser.

Looser no cede, si hay que navegar, sabe a qué rueda pegarse, si hay que rodar, es el primero en tirar del grupo, pero siempre da la cara al frente. Superó un día muy duro y solo le queda la gran prueba de este jueves en jornada de dunas y de orientación pura. Afrontará el reto con 1.24 minutos sobre Guillem Muñoz y 2.21 respecto a Pablo Guerrero.

Una etapa de aproximación al paraíso de las dunas emocionante de principio a fin, todo un "etapón" por el desierto más exigente y hostil. Betalú, Looser y Guillem Muñoz marcharon escapados un buen trecho de la etapa, pero en los últimos 50 km la cabeza de carrera fue una locura.

Los atajos permitidos siempre que los corredores pasen por los puntos de control y el riesgo a la hora de navegar hicieron juegos de magia. Por cualquier camino podía aparecer cualquiera. Julen Zubero alcanzó al trío de cabeza por sorpresa y volvió a desaparecer.

Parecía que el ciclista vasco iba a concretar su pericia con victoria, pero los hombres del KH7 quemaron la traca. Betalú se fue por una pista, junto a Looser, que le sigue siempre, y Miguel Muñoz por otra. El cordobés acertó, alcanzó, por sorpresa, a Zubero, y como iba sobrado de fuerzas pegó el hachazo lejos de meta. Otro acierto. Se llevó la etapa y un recuerdo imborrable para siempre.

"Es mi primera Titan, estoy acostumbrado a correr pruebas en España, pero esto es muy distinto. En estas carreras tiene que ser inteligente, ser conservador, porque crees que vas bien pero te desfondas al final y te hundes. Hay que ir hidratándose y, claro, luego hay que tener buenas "patas", explicó.

En categoría femenina, el triunfo fue para la alemana Anna Jordens con un tiempo de 5h.44 minutos. La catalana Ramona Gabriel, por una avería, no pudo mantener el maillot celeste de líder y le tomó el relevo la española Ariadna Ródenas, debutante en la Titan.

Este jueves la etapa incluye el famoso sector de navegación por el desierto con la salida y llegada en Erg Chebbi - Erg Chebbi, con un recorrido de 107 km que no estará marcado. El pelotón se encontrará con un tramos de dunas inicial de 4 km, y después un tramo de 80 para desarrollar el sentido de la orientación.

Una jornada por zonas agrestes, rodeadas de crestas, cañones y senderos pedregosos. Una dificultad añadida para unos "bikers" que ya acumularán más de 500 km en las piernas y casi 7.000 metros de desnivel.

Carlos de Torres