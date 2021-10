Medvedev, favorito en Indian Wells, se estrella en octavos ante Dimitrov

El tenista ruso Daniil Medvedev, flamante ganador del reciente Abierto de Estados Unidos, fue eliminado el miércoles en los octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells al sufrir una espectacular remontada del búlgaro Grigor Dimitrov.

Medvedev, primer sembrado del torneo, se llevó el primer set con rotundidad y dominaba el segundo 4-1 cuando encajó unos insólitos ocho juegos seguidos de los que no supo reponerse.

Dimitrov, 23º cabeza de serie, se llevó el triunfo por un marcador final de 4-6, 6-4 y 6-3 en dos horas y 14 minutos de partido.

"No recuerdo perder el servicio cuatro juegos seguidos en pista dura, eso habla de lo lenta que es esta pista", dijo en la videoconferencia de prensa Medvedev sobre las condiciones en la desértica Indian Wells (California).

El ruso era el gran favorito del torneo ante la ausencia del número uno mundial, el serbio Novak Djokovic, a quien Medvedev batió en septiembre en la final del US Open, impidiéndole completar un pleno de títulos de Grand Slam en 2021.

"No es el fin del mundo. Perder así en un Grand Slam hubiera sido difícil de digerir, pero en tenis entran muchos factores y no creo que esto hubiera pasado en un Grand Slam", afirmó un sereno Medvedev. "Y Grigor jugó muy bien. La segunda parte del partido lo hizo mejor que cualquiera de mis rivales en el US Open".

Dimitrov, cuyo octavo y último trofeo de la ATP data de 2017, enfrentará en los cuartos de final al polaco Hubert Hurkacz, octavo cabeza de serie y campeón del pasado Masters 1000 de Miami.

Con la derrota de Medvedev quedan fuera de Indian Wells los dos ganadores del pasado US Open, ya que la joven británica Emma Raducanu fue apeada en su debut por la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich.

- Espectacular remontada -

El número dos mundial aterrizó en Indian Wells con el cartel de gran favorito después de su impactante triunfo ante Djokovic en Flushing Meadows, donde consiguió su ansiado primer título de Grand Slam.

Con una racha de ocho victorias consecutivas, Medvedev presentó una versión dominadora en el arranque del torneo al deshacerse del estadounidense Mackenzie McDonald y el serbio Filip Krajinovic sin dejarse sets en el camino.

Ante Dimitrov, Medvedev pisó el acelerador en el arranque del juego, decidido a pasar rápido la página en su camino hacia su primer título de este Masters 1000.

En la segunda manga, Medvedev se adelantó 4-1 y, cuando ya avistaba la victoria, su descomunal servicio comenzó a fallarle y Dimitrov se negó a rendirse.

El búlgaro, de 30 años, se aprovechó del relajamiento de Medvedev para encadenar cinco juegos seguidos, con tres quiebres, y llevarse el segundo set por 6-4.

Cuando quiso reaccionar, Medvedev ya no pudo elevar su juego al nivel de Dimitrov, que acabó el juego con un 80% de efectividad en su primer servicio (por un mediocre 54% de Medvedev) y 25 puntos ganadores (por 16).

El búlgaro siguió la racha y sumó otros tres juegos seguidos ante la desesperación de Medvedev que, tras varias discusiones con su equipo, acabó estrellando la raqueta de rabia al verse 4-1 en contra.

El ruso logró un último quiebre para acercarse 5-3 pero a Dimitrov no le tembló el pulso para despedir al gran favorito.

"Me sentía cansado en estos partidos. Ahora que me voy lo puedo decir", reconoció Medvedev.

Con la salida del ruso, los primeros cabeza de serie pasan a ser el griego Stefanos Tsitsipas y el alemán Alexander Zverev, quienes afrontan el miércoles sus cruces de octavos frente al australiano Alex de Minaur y el francés Gael Monfils, respectivamente.

