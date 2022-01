Manuel Martos reacciona a la nueva ilusión sentimental de Amelia Bono tres meses después de su separación

13-10-2021 Manuel Martos ha preferido no pronunciarse sobre la nueva relación sentimental de Amelia Bono. MADRID, 13 (CHANCE) Después de 14 años de amor y cuatro hijos en común, Amelia Bono y Manuel Martos anunciaban su separación matrimonial el pasado mes de julio, protagonizando una de las rupturas más sorprendentes de los últimos tiempos. "Hemos tomado la difícil decisión de separarnos como pareja, pero seguiremos juntos y unidos toda la vida por nuestros 4 tesoros, que son lo más maravilloso que tenemos, y por todo lo que han significado estos años juntos", compartían simultaneamente en sus redes sociales, manteniendo que, a pesar del final de su relación, seguirían siendo "una familia feliz, viviendo nuestra felicidad con nuestros hijos y familias de la misma manera que hasta ahora". "Nuestro amor y nuestro cariño seguirá siendo igual de importante, igual de bonito, igual de grande, pero diferente", aseguraban. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Desde entonces les hemos visto juntos en compañía de sus hijos en numerosas ocasiones, demostrando que su relación continúa siendo igual de buena que siempre a pesar de haber emprendido caminos diferentes, lo que desató en algún momentos rumores de reconciliación en la pareja.



Sin embargo, nada más lejos de la realidad, ya que Amelia Bono ha encontrado de nuevo la ilusión en un directivo de 47 años llamado Fernando Ligués, como ha desvelado en exclusiva la revista 'Hola', publicando las primeras imágenes de la hija de José Bono con su nueva e incipiente pareja.



Unas imágenes en las que vemos a Amelia de lo más cariñosa y relajada y a las que Manuel Martos ha reaccionado hace tan solo unos minutos. "Os lo pido por favor chicos, no voy a decir nada. Como comprenderéis no voy a decir nada", ha señalado.



"Hicimos un comunicado en su momento y me remito al comunicado que hicimos ¿vale? Gracias", ha dejado claro, sin aclarar si conoce al nuevo amor de Amelia pero confesando que se alegra por el buen momento que está viviendo su exmujer: "No voy a decir absolutamente nada. Y por supuesto lo importante es que todos seamos felices y que la familia esté bien y nada más ¿vale?"."No tengo nada más que decir de verdad. Gracias. Os lo pido. Gracias", ha añadido con la amabilidad y la educación que le caracteriza. El momento, ¡en el siguiente vídeo!