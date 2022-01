Lucía vuelve a sufrir una infidelidad en 'La última tentación'

14-10-2021 Lucía. MADRID, 14 (CHANCE) El programa de 'La última tentación' empezaba con las imágenes de Isaac y Bela liándose sin compasión y, por supuesto, sin pensar en Lucía. Un acto que traería consecuencias al concursantes antes o después y así ha sido. "Lo que me pasa contigo es muy raro, estoy muy a gusto, me siento muy bien" le decía él a ella, "Bela me atrae mucho, por eso ha pasado lo que ha pasado, son situaciones que te sientes a gusto con una persona y no puedes evitar lo que ha pasado" terminaba confesando. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TWITTER OFICIAL DE 'LA ÚLTIMA TENTACIÓN'



El programa de 'La última tentación' empezaba con las imágenes de Isaac y Bela liándose sin compasión y, por supuesto, sin pensar en Lucía. Un acto que traería consecuencias al concursantes antes o después y así ha sido. "Lo que me pasa contigo es muy raro, estoy muy a gusto, me siento muy bien" le decía él a ella, "Bela me atrae mucho, por eso ha pasado lo que ha pasado, son situaciones que te sientes a gusto con una persona y no puedes evitar lo que ha pasado" terminaba confesando.



Sandra Barneda se ha reunido con Andrea, Fani, Patri, Marina, Lucía y Alejandro, un visionado de emergencia que no traía nada bueno y así ha sido porque la presentadora acudía a la villa con una tablet y con las imágenes de Isaac y Bela.



Lucía al verlo no podía dar crédito: "Voy a decir que me importa, una mierda. No pasa absolutamente nada. Me duele, me siento mal, decepcionada, pero el dolor que yo sentí cuando Manuel me lo hizo, no lo he sentido ahora. No me esperaba esto, nadie lo espera. Yo no quiero saber más de esta persona, no quiero ni despedirme, qué voy a hablar con él, ya no es mi pareja, yo no le tengo que comunicar nada".



La concursante no podía evitar comparar a Isaac con su anterior pareja y aseguraba que: "Igual que Manuel, son personas calientes que no respetan ni quieren a nadie. Me da vergüenza. La diferencia entre Manuel e Isaac es que Manuel no puede ocultar lo que es, pero isaac sí".



Manuel no dudaba en acudir a los brazos de Lucía para consolarla y confesaba sentir dolor porque no le parecía justo que tuviera que pasar por la misma situación por la que él mismo le causó dolor el año pasado. Ella se desahogaba con sus compañeros y aseguraba que, a pesar del dolor, sentía que se había quitado una mochila de encima.