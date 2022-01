Líbano.- EEUU denuncia las "intimidaciones" de Hezbolá contra el juez que investiga las explosiones de 2020 en Beirut

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Estados Unidos ha denunciado las "intimidaciones" del partido-milicia chií libanés Hezbolá al juez que investiga las explosiones registradas en agosto de 2020 en el puerto de Beirut y ha dicho que las acciones "terroristas e ilícitas" del grupo "amenazan la seguridad y la estabilidad" del país.



"Nos oponemos a la intimidación al aparato de justicia de cualquier país y apoyamos la independencia judicial de Líbano. Los jueces deben estar libres de amenazas e intimidaciones, también por parte de Hezbolá", ha dicho el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price.



Así, ha resaltado que Washington considera que "Hezbolá está más preocupado por sus propios intereses y los de su patrón, Irán, que en los del pueblo libanés", al tiempo que ha pedido una investigación "rápida y transparente" sobre la explosión, que dejó más de 200 muertos y enormes daños materiales.



Price ha manifestado además que la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, realizará una visita a Líbano "para continuar las importantes discusiones bilaterales con las autoridades libanesas, pero también en otros contextos, con socios saudíes, franceses y en formato trilaterales con ambos".



De esta forma, ha resaltado que en estos encuentros se valorará la entrega de la "ayuda humanitaria que tan desesperadamente necesita" el pueblo libanés mientras "se apoya la formación de un gobierno estable e inclusivo que responda a las profundas necesidades del pueblo libanés".



Las palabras de Price han llegado después de que la investigación del juez Tarek Bitar fuera nuevamente suspendida tras una nueva demanda para su cese por parte de varios exministros llamados a declarar por su supuesta negligencia en el suceso.



Bitar emitió el martes una orden de arresto contra el exministro Alí Hasán Jalil tras no comparecer al interrogatorio, si bien poco después ha sido notificado de la suspensión de las pesquisas por la nueva demanda, presentada por el propio Jalil y el también exministro Ghazi Zeaiter. Los tribunales han rechazado previamente varias demandas contra Bitar.



La nueva suspensión de las investigaciones llegó además después de que el líder de Hezbolá, Hasán Nasralá, cargara duramente contra Bitar y ha le acusara de tener posturas "selectivas" y "politizadas". Así, reclamó que sea sustituido "por un juez transparente y honesto" y agregó que las familias "no lograrán la verdad con este juez".



Nasralá advirtió de que "el país puede ir hacia un gran desastre si el juez sigue actuando de esta forma" y reiteró que "lo que está pasando en la investigación de la explosión en el puerto no tiene nada que ver con la justicia o la ley".



"Lo que está pasando en la investigación es un error muy, muy, muy, muy grande y no aceptaremos que el asunto siga así durante los próximos días", manifestó. "Debe resolver el asunto y, si no lo hace, el Gobierno debe resolverlo", zanjó.



El malestar popular ha ido al alza durante los últimos meses debido al bloqueo de las investigaciones y los retrasos en la retirada de la inmunidad de los exministros y parlamentarios a los que el juez Bitar ha citado a declarar en el marco de las pesquisas, entre ellos Diab, quien dimitió tras las explosiones y siguió en el cargo en funciones hasta que se logró un acuerdo para formar el nuevo Gobierno en septiembre.