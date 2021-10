Jon Rahm parte como favorito en Valderrama

El español Jon Rahm en el campo de golf de Valderrama en Sotogrande, este martes en el entrenamiento previo al comienzo del torneo Golf Andalucía Masters.- EFE/A.Carrasco Ragel.

Cádiz, 13 oct (EFE).- El golfista español Jon Rahm, número uno del Mundo y campeón del último US Open, es la figura principal y favorito en el torneo Estrella Damm NA Andalucía Masters, perteneciente al Circuito Europeo y que se disputará desde este jueves en el campo del Real Club Valderrama, en la localidad gaditana de San Roque.

El jugador vasco, de 26 años, quiere sacarse la espinita de su última participación, en 2019, cuando finalizó segundo tras el sudafricano Christiaan Bezuidenhout, a la postre vencedor y participante también en la edición inminente que se jugará durante cuatro jornadas, hasta el domingo.

En esta edición del Andalucía Masters, noventa de los 126 participantes son ganadores en el Circuito Europeo y diecisiete han ganado en el circuito en 2021.

Además, veinte golfistas del plantel han defendido el pabellón europeo en la Ryder Cup y once figuran entre los cien mejores del ranking mundial.

Jon Rahm ya sabe lo que es ganar en el Circuito Europeo en suelo español, por lo que ahora quiere intentar el triunfo en uno de los campos más célebres de Europa que ha acogido, entre otros torneos, la Ryder Cup.

Otro de los españoles participantes y que llega a Valderrama henchido de moral es el canario Rafa Cabrera Bello, que sacó a relucir su mejor versión de juego para coronarse como campeón el pasado fin de semana en el Abierto de España, disputado en el Club de Campo de Madrid .

El golfista canario, profesional desde 2005, escribió su nombre con letras de oro en el Abierto de España, un título que se une en su palmarés a otros tres del Circuito Europeo conseguidos anteriormente.

Estos jugadores acompañarán, entre otros, al danés Thomas Bjørn, el alemán Martin Kaymer, el británico Matt Fitzpatrick y el austriaco Bernd Wiesberger, también jugadores de la Ryder que estarán en Valderrama.

Kaymer, ganador de dos grandes, terminó segundo en la edición de 2020 a un solo golpe del estadounidense John Catlin, que acudirá a defender en Valderrama uno de los tres títulos del Circuito Europeo que ganó en el espacio de ocho meses.

Bjørn es el golfista danés más laureado con quince victorias en el Circuito Europeo y tres Ryder Cups ganadas como jugador.

Fitzpatrick ganó su sexto título del 'European Tour' el año pasado en el 'DP World Tour Championship' de Dubai y Wiesberger, debutante en Valderrama el año pasado, ha ganado ocho títulos del Circuito Europeo.

El plantel del torneo cuenta con otro número uno, el español Santiago Tarrío, líder indiscutible de la orden de mérito del 'Challenge Tour' después de sumar dos victorias y nueve 'top tens' a lo largo del año y con tarjeta asegurada para el 'European Tour' de 2022.

Desde 1966, por la comunidad andaluza han pasado los mejores jugadores del mundo para disputar veintiuna ediciones del Volvo Masters, once del Open de Andalucía, once del Open de España, siete del Estrella Damm N.A. Andalucía Masters, tres 'Volvo World Match Play Championship', tres Copas del Mundo, dos 'World Golf Championships' y cuatro torneos abiertos de distinta denominación.

La Ryder Cup de 1997, en la que el cántabro Seve Ballesteros capitaneó al equipo europeo hasta lograr una victoria épica frente a Estados Unidos, ha sido el torneo de mayor relevancia que se ha jugado en Andalucía.