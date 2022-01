Infosalus.- Sanidad se muestra "preparada" para vacunar a los menores de 12 años cuando lo autorice la EMA

04-08-2021 Dos adolescentes acuden a recibir la vacuna contra el Covid-19 en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, a 4 de agosto de 2021, en Barcelona, Catalunya, (España). El dispositivo, puesto en marcha este miércoles para los jóvenes de entre 12 y 15 años tal y como anunció ayer el president de la Generalitat, tiene como objetivo inmunizar a alrededor de 300.000 menores de esas edades. Según los datos facilitados el pasado martes por Salut, un total de 4.568.785 personas que viven en la región ya tienen la pauta completa de vacunación y más de 5 millones (5.108.452) han recibido la primera dosis. Las presentes imágenes han sido proporcionadas por EUROPA PRESS y únicamente podrán ser utilizadas para ilustrar la noticia que la acompañan. En ningún caso se podrá hacer uso de dichas imágenes acompañando cualquier otra noticia. SALUD David Zorrakino - Europa Press



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado que España está "preparada" para vacunar contra la COVID-19 a los menores de 12 años cuando lo autorice la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés).



En rueda de prensa este miércoles tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), la ministra ha defendido que España "no va a ir al margen de la EMA". "Estamos preparados para cuando eso se produzca (la autorización). Las comunidades autónomas van a seguir realizando el mismo trabajo excelente que han hecho hasta ahora", ha señalado.



Además, Darias ha recordado que el Ministerio se encuentra en "un proceso de revisión continua" para saber qué grupos incorporar al programa de vacunación con la dosis adicional. "Varias comunidades han comunicado que todos los usuarios de sus residencias ya han recibido la tercera dosis", ha avanzado.



Mientras tanto, la ministra considera que las mascarillas "han llegado para quedarse", al menos este otoño ante la incertidumbre con la gripe. "Lo que sí tenemos claro es que al menos durante un tiempo van a seguir con nosotros", ha defendido.



Darias ha celebrado la "tendencia descendente" en la pandemia, con una incidencia de 41 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, unos datos que no se veían desde julio de 2020, tras el confinamiento. En la última semana se ha producido una reducción del 15 por ciento en los nuevos casos, en comparación con la incidencia de 54 registrada la semana pasada.



La tendencia es a la baja en todos los grupos de edad, aunque los menores de 12 años, es decir, los no vacunados, son los que presentan una mayor incidencia. "El resto está por debajo o alrededor del promedio nacional", ha explicado. Asimismo, la ocupación hospitalaria continúa descendiendo. En comparación con anteriores olas, la ocupación en UCI es "casi tres veces menor" y "diez veces menor" en muertes por COVID-19.



Hasta el momento, en España se han emitido un total de 27 millones de certificados COVID Digital de la Unión Europea, y hasta 3,2 millones de personas han entrado en nuestro país gracias a este documento, según los datos aportados por la ministra.