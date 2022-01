Fútbol/Selección.- Vilda: "Es un orgullo enorme tener a cuatro candidatas al Balón de Oro"

El seleccionador nacional femenino de fútbol destaca la nominación de Putellas, Paños, Paredes y Hermoso al galardón de France Football



Laura del Río será la nueva seleccionadora sub-23



El seleccionador nacional femenino de fútbol, Jorge Vilda, ha expresado su "enorme orgullo" por la nominación de cuatro jugadoras españolas, Alexia Putellas, Sandra Paños, Irene Paredes y Jenni Hermoso, como canditas al trofeo del Balón de Oro de 2021 que otorga la revista 'France Football' a la mejor jugadora del mundo.



"Es un orgullo enorme. Es algo que veníamos pidiendo desde hace tiempo. Cuando las has visto crecer, y pienas que tienes algo que ver, te llena de orgullo. Hay otras jugadoras que están destacando, y ése es el mejor termómetro de cómo es el potencial del fútbol femenino", manifestó en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de la RFEF en Las Rozas (Madrid).



Tras anunciar la lista de convocadas para el amistoso contra Marruecos el 21 de octubre en Cáceres y el viaje a Kiev para enfrentarse a Ucrania, el 26, en la tercera jornada de clasificación para el Mundial de 2023 en Australia y Nueva Zelanda, Jorge Vilda se felicitó por que cada vez "mejor" a la jugadora del Atlético Virginia Torrecilla. "Esa noticia nos hace felices", apuntó.



Asismimo, Vilda anunció que este miércoles se hará pública la lista de la selección sub-23, de nueva creación, que jugará sendos amistosos contra Italia y Portugal, y cuya seleccionadora será Laura del Río, mientras que Montse Tomé se hará cargo de la sub-15.



El seleccionador nacional femenino informó de que Patri Guijarro se incorporará el viernes 22 "por unos problemas en el pie", aunque confía en que pueda viajar a Kiev, mientras que también cuenta con Alexia Putellas pese a las molestias en un gemelo.



El amistoso contra Marruecos en Cáceres lo empleará "para seguir mejorando", mientras que ante Ucrania afrontarán la penúltima salida. "Queremos clasificarnos para el Mundial de forma matemática lo antes posible. Todos los partidos sirven para prepararnos, sacamos todo el jugo a cada entrenamiento. Sabemos que va a haber hitos en el camino hacia la Eurocopa, y que el rival a batir en nuestro grupo es Escocia", comentó.



"EL FÚTBOL SE IMPONE"



Respecto a la preparación física, Vilda admitió que era "una cuenta pendiente", pero reivindicó el estilo de la selección. "Ya hace tiempo que venimos ofreciendo una forma de jugar que nos diferencia. El fútbol se impone. Desde las categorías inferiores seleccionamos por la calidad futbolística, por su talento. Tenemos que ganar a Alemania, todavía no se le ha ganado a Francia, a Suecia tampoco ... ni siquiera a Hungría. Sabemos cuál es la línea y ahora necesitamos tiempo", pidió.



Se felicitó por que para esta lista de 23 jugadoras, que se concentrarán a partir del próximo lunes 18 de octubre, no ha tenido muchas lesiones, aunque aún restan los partidos de la Liga de Campeones de este miércoles y jueves.



"Sabemos que ha sido un inicio de temporada accidentado con las lesiones y esperamos que no siga ese ritmo. ¿Maitane? Es una jugadora que conocemos, que ha sido importante en todas las categorías y que nos puede aportar características distintas. Es muy competitiva, va bien en las disputas arriba, falla pocos pases y esta temporada ha dado un paso hacia delante", justificó.



Para el seleccionador nacional femenino, la profesionalización es una "buena noticia". "Estamos en un proceso. Lo más importante son las futbolistas y la competición. Todo requiere un proceso de digestión. En los últimos cinco años hemos asistido a un crecimiento exponencial, y ahora tanto en la UEFA como en el Balón de Oro tenemos a jugadoras españolas. Son noticias que las vamos a positivizar para seguir creciendo", subrayó.