Fútbol.- Roig: "Algunos salieron del Villarreal cuando eran jóvenes y a ver dónde están ahora"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El presidente del Villarreal, Fernando Roig, mandó un mensaje de tranquilidad con los canteranos, entre ellos al ser preguntado por Yéremi Pino, flamante internacional absoluto con España, y recordó que "algunos salieron del club cuando eran jóvenes" y "a ver dónde están ahora", dejando claro que se fueron del club cuando "no tenían que hacerlo".



Preguntado por la cláusula de Pino, de 30 millones de euros, el presidente del 'Submarino Amarillo' aseguró que esto es cuestión del consejero delegado, que deberá "conseguir tener los contratos adecuados para ir manteniendo progresivamente el crecimiento" de la entidad.



"No porque un jugador sea de la cantera no va a ganar dinero, se tiene que ir acoplando a su rendimiento, a cómo actúe para pagarle y en eso está el Villarreal. Hay muchos que han salido cuando eran jóvenes, 16 o 17 años, y que repasen la historia a ver dónde están jugando ahora porque salieron cuando no tenían que haber salido del Villarreal", añadió sobre Yéremi Pino, de 18 años.



En este sentido, Roig destacó la apuesta de los 'groguets' por el fútbol base. "En el Villarreal le damos oportunidades a los jugadores jóvenes. Yéremy es un chico con mucho talento y ha tenido su oportunidad de jugar con el primer equipo y competir al más alto nivel. Su caso es un buen ejemplo de nuestra filosofía", afirmó.



"Ha pasado del Roda al Villarreal C y no ha jugado ni en el juvenil de nuestro club. Animo a que toda la cantera que se esfuerce y tenga calidad porque podrán llegar a competir en lo más alto", sentenció el máximo responsable del Villarreal.



Además, en otros temas Roig subrayó el balance económico del club a base de la misma fórmula de las dos últimas décadas. "Llevamos más de 20 años apostando por esta filosofía. Tras el descenso en 2012, reforzamos incluso más ese binomio y con él, buscamos crecer", aseveró.



"No nos ponemos techo. Llegaremos a donde seamos capaces de llegar. Competimos con muchos equipos, algunos con grandes condiciones. Con nuestras armas, queremos crecer como entidad. Estamos en ese camino. Ya hemos levantado un título, que es algo tremendamente complicado", dijo sobre la Europa League conquistada la temporada pasada.



"Queremos seguir dando pasos hacia delante y contamos con nuestra afición. Buscamos seguir creciendo y hacerlo de mano de nuestra afición. Por ello, a todos aquellos que aún no se han abonado, les invitamos a que se animen a disfrutar del equipo", finalizó Roig.