Fútbol.- Agüero marca en un amistoso entre Barça y Cornellà (2-2)

13-10-2021 El delantero argentino Kun Agüero en el partido amistoso de preparación entre FC Barcelona y UE Cornellà (2-2) en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, el 13 de octubre de 2021 DEPORTES MIGUEL RUIZ/FCB



Dembélé y el grueso de internacionales españoles no participan en el partido



BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona ha disputado este miércoles un partido amistoso de preparación ante la UE Cornellà, en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, que ha terminado en tablas (2-2) y que ha permitido al delantero Kun Agüero 'debutar' con la camiseta blaugrana y hacerlo con gol.



"Este miércoles los hombres de Ronald Koeman han jugado un partido de entrenamiento contra el UE Cornellà, equipo de 1ª RFEF, para acumular minutos de competición antes del próximo compromiso que será el domingo a las 21 horas contra el Valencia", explicó el club blaugrana.



Un duelo de preparación en el que Koeman dispuso de pocos jugadores del primer equipo, y completó el equipo con jugadores del Barça B y del Juvenil A. Para el Barça marcaron el Kun Agüero, que confía en recibir pronto el alta médica tras su lesión, y Philippe Coutinho, con goles de Àlex Pla y Eloy Gila para el Cornellà.



Han sido los primeros minutos de juego para el argentino Kun Agüero, que se lesionó antes del Gamper y todavía no ha debutado a nivel oficial, que ha participado en los primeros treinta minutos de partido como parte de su proceso de recuperación, mientras que Alejandro Balde también ha participado en la parte final del partido.



Por otro lado, este mismo miércoles se incorporaron los internacionales españoles absolutos Sergio Busquets, Sergi Roberto, Eric Garcia y Gavi a los entrenamientos, aunque únicamente Sergi Roberto jugó contra el Cornellà. Tampoco lo hizo otro lesionado como Ousmane Dembélé, que sí se ejercitó junto a sus compañeros que no participaron en el amistoso.