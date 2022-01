España.- Sánchez y sus ministros sí se aplican en 2022 la subida salarial que se rechazó para diputados y senadores

13-07-2021 Foto de familia de todos los ministros en la escalinata del Palacio de la Moncloa, a donde han llegado para participar en el primer Consejo de Ministros tras la remodelación del Gobierno, a 13 de julio de 2021, en Madrid (España). Hoy se celebra el primer Consejo de Ministros en Moncloa después de que ayer se efectuara el permitente nombramiento de nuevos ministros y traspaso de carteras ministeriales tras los cambios anunciados el día 10 de julio por el presidente del Gobierno para la remodelación del Ejecutivo de coalición del PSOE y Unidas Podemos. Cabe destacar que la reunión volverá a tener lugar a partir de hoy en la sala histórica del Consejo, donde tuvo lugar el último el 10 de marzo del 2020. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



El presidente percibirá 86.542,08 euros al año (7.211,84 euros mes) y el salario anual de sus vicepresidentas sube a 81.341,16 euros



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de coalición ha decidido que la subida salarial del 2% acordada para los funcionarios se aplique también al presidente y a sus ministros, una actualización que, en cambio, se rechazó hace unas semanas en el Congreso y en el Senado para diputados y senadores.



El proyecto presupuestario de 2021 también recogía una subida de las retribuciones de los miembros del Gobierno, pero el PSOE y Podemos rectificaron en el trámite de enmiendas y al final se les congeló el sueldo como a los parlamentarios.



Ahora, en los Presupuestos Generales del Estado que acaba de presentar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, vuelve a aplicarse al Ejecutivo la subida de sueldo acordada para los funcionarios, que para 2022 es del 2%.



Conforme al proyecto registrado en la Cámara y recogido por Europa Press, el sueldo del presidente del Gobierno pasará de 84.845,16 euros al año a 86.542,08 euros, lo que supone un incremento de 1.696,92 euros más que este año. Como no tiene derecho a pagas extraordinarias, su sueldo mensual ascenderá a 7.211,84 euros.



Asimismo, el salario anual de las tres vicepresidentas del Gobierno (Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera) se eleva hasta los 81.341,16 euros anuales frente a los 79.746,24 euros que vienen percibiendo. Se trata de un sueldo mensual de 6.778,43 euros brutos, ya que tampoco tienen pagas.



Por su parte, los ministros del Gobierno de coalición verán aumentado su salario anual a 76.355,28 euros brutos, lo que supone un sueldo mensual de 6.362,94 euros.



PODEMOS NO LO VEÍA NECESARIO PARA LOS DIPUTADOS



La subida del 2% que sí se aplica al presidente y los ministros fue rechazada en el Congreso y en el Senado para los parlamentarios y precisamente Unidas Podemos fue quien más se significó en su contra, avanzando su rechazo en la Mesa de la Cámara Baja. "Adelanto que Unidas Podemos votará en contra. No lo vemos necesario", dijo el portavoz de los 'morados', Pablo Echenique.



En cuanto a los secretarios de Estado y subsecretarios, que el pasado año se libraron de la congelación salarial, en los Presupuestos de 2022 ven ahora aumentadas sus retribuciones otro 2 por ciento.



SECRETARIOS DE ESTADO Y SUBSECRETARIOS SUMAN DOS SUBIDAS



Así, los secretarios de Estado pasarán a percibir 74.892,12 euros al año, los subsecretarios de Estado estarán por encima de los 66.398 euros y los directores generales y asimilados cobrarán 56.773,26 euros al año, sumando el sueldo, el complemento de destino y el complemento específico. A diferencia de los ministros, estos altos cargos sí perciben además pagas extraordinarias en junio y diciembre.



También se contempla una subida salarial del 2% para la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, que en 2022 percibirá 86.900,76 euros, y para el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, que tendrán un sueldo anual de 94.937,04 euros. Ambos vieron también congelado su salario en 2021 con la enmienda de última hora de PSOE y Podemos.