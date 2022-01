España.- Gobierno llama el PP para reunirse "hoy mismo" y renovar los órganos constitucionales, tras la oferta de Casado

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha llamado por teléfono este miércoles por la mañana al secretario general del PP, Teodoro García Egea, para plantearle una reunión "hoy mismo" para abordar la renovación de los órganos constitucionales, tras la oferta del líder de los 'populares', Pablo Casado, de empezar a negociar ya la renovación de dichos órganos, dejando al margen el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).



El propio Bolaños ha dejado claro este miércoles que el Ejecutivo defiende que hay que renovar "todos" los órganos con mandato caducado, incluido el CGPJ, si bien ha celebrado lo que en el Gobierno consideran una "rectificación" en la postura de "bloqueo" del PP.



Por ello, ha telefoneado ya a García Egea para pedirle una reunión este mismo miércoles, que sirva para "poner en marcha la renovación de los órganos constitucionales", según informan fuentes del Ministerio de la Presidencia. Por su parte, fuentes del PP han confirmado que se ha producido esa llamada, pero de momento no han aclarado si se sentarán a negociar "hoy mismo".



En la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de este miércoles, Casado ha aprovechado su pregunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para ofrecerle renovar ya los demás órganos constitucionales pendientes, al margen del Poder Judicial, ante las importantes discrepancias que persisten en este asunto.



En este caso, su formación sigue exigiendo como condición para renovar que el Gobierno se comprometa por escrito a reformar después el sistema de elección de los vocales del CGPJ, para que sean los propios jueces los que elijan a una parte del Consejo, en vez del Parlamento.



No obstante, en declaraciones en el patio de Congreso, antes de producirse la mencionada llamada de teléfono, Bolaños ha celebrado la "rectificación" de Casado, y ha obviado el hecho de que el PP haya excluido el CGPJ de su oferta para renovar el resto de órganos.



"El PP parece que hoy por fin ha rectificado su posición de bloqueo, y parece que hoy por fin quiere cumplir la Constitución y la ley, al menos en parte. Bienvenido el PP a la Constitución", ha afirmado el ministro.



En este sentido, ha urgido al PP a sentarse hoy mismo a negociar, aunque ha dejado claro, eso así, que se debe buscar la renovación de "todos" los órganos constitucionales. "Queremos renovar todos los órganos constitucionales. Todos. No solo los que hoy apetece al PP rnovar, sino todos, porque a todos nos obliga la ley y la Constitución", ha remarcado.



Preguntado después si el Gobierno está dispuesto a negociar con el PP la renovación de todos los órganos con mandato caducado sin abordar la del CGPJ, Bolaños ha asegurado que el objetivo del Ejecutivo es "renovarlos todos" y ha eludido comentar esa excepción, si bien ha insistido en que se van a "sentar con el PP" y que están "encantados" de que hayan "rectificado".



"No adelantemos acontecimientos. Nuestra idea es renovar todos los órganos", ha enfatizado después el ministro, tras criticar la "presión sobre el Gobierno y el PSOE" que, a su juicio, lleva meses ejerciendo el PP al no querer renovar los órganos constitucionales.