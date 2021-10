El Rayo lanza sus abonos dos meses después de empezar el campeonato liguero

El delantero colombiano del Rayo Vallecano Radamel Falcao (i) celebra un gol durante un partido en el estadio de Vallecas. EFE/ Juanjo Martín

Madrid, 13 oct (EFE).- Casi dos meses después de que se iniciase el campeonato de Liga, el Rayo Vallecano lanzó este miércoles los abonos para la presente temporada justificando el retraso en la "incierta situación sanitaria" derivada de la pandemia de la COVID-19 y las obras que se están acometiendo en el estadio y que "no son ejecutadas por el club".

"La incierta situación sanitaria que hemos vivido hasta el mes de octubre unida a unas obras en el Estadio de Vallecas que no están siendo ejecutadas por el Rayo, y sobre las cuales a fecha de hoy el club desgraciadamente tiene completa incertidumbre sobre sus plazos de ejecución, han hecho inviable poder sacar antes esta campaña de abonos", declara el club en su comunicado.

"Desde el Rayo Vallecano entendemos de antemano las dificultades que el corto plazo de tiempo de la primera fase de renovación pueda causar, pero de otra forma hubiera sido inviable poder ofrecer una grata solución a TODOS nuestros abonados actuales, sin dejar a ninguno atrás", añade.

Los aficionados que ocupaban asiento en la temporada 2019/20 en alguna de las zonas afectadas por las obras de remodelación del estadio (Tribuna Alta Lateral y Lateral Cubierta) serán reubicados de manera provisional y respetando criterios de categoría y antigüedad en otro lugar del recinto. Todos los que no quieran renovar en dichas condiciones, mantendrían su antigüedad en el abono de cara a la próxima temporada.

Los abonos lanzados solo contemplan la renovación y no nuevas altas, por el momento. Además, se mantiene el abono para presenciar los partidos del equipo femenino que juega en la Primera Iberdrola.

La renovación de los abonos ha sido uno de los temas por los que más críticas ha recibido el presidente del club, Raúl Martín Presa, al que desde el principio de temporada los aficionados le han recriminado que no los sacara antes y ofreciera como única posibilidad la adquisición de entradas para asistir a cada partido.