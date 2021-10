El furor por “El juego del calamar”

Seúl, 8 Oct 2021 (AFP) - Una trama afilada, una alegoría social y escenas de contundente violencia son los ingredientes del éxito de "El juego del calamar", la distópica serie de Netflix que se ha convertido en el último fenómeno global surgido de Corea del Sur.Como en "Parásitos", que en 2020 se convirtió en la primera producción no inglesa en ganar el Óscar a mejor película, sus protagonistas surgen de las clases más marginadas de la sociedad.Personas hundidas por las deudas, un precario trabajador inmigrante o una desertora de Corea del Norte compiten en juegos infantiles para ganar 45,6 billones de wones (38 millones de dólares). Si pierden, lo pagan con la vida.La trama ha demostrado ser enormemente popular entre la audiencia mundial. En apenas unos días tras su estreno el mes pasado, el máximo ejecutivo de Netflix señaló que "era muy probable que se convirtiera en su mayor producto hasta la fecha".La serie, escrita y dirigida por Hwang Dong-hyuk, ratifica la creciente influencia de la cultura popular surcoreana, con fenómenos mundiales como el grupo de K-pop BTS o la propia "Parásitos" del realizador Bong Joon-ho.Para los críticos, más allá del origen de la producción, la explicación de su éxito radica en los temas de la serie y su crítica a los males del capitalismo, universales, especialmente con una pandemia que agrandó la desigualdad."La tendencia creciente a priorizar los beneficios sobre el bienestar del individuo" es "un fenómeno que vemos en las sociedades capitalistas de todo el mundo", dijo a AFP Sharon Yoon, profesor de estudios coreanos en la Universidad Notre Dame de Estados Unidos. - Guerra y pobreza - En febrero, Netflix anunció planes para invertir 500 millones de dólares solo este año en series y películas producidas en Corea del Sur."En los últimos dos años, hemos visto como el mundo se ha enamorado del increíble contenido coreano, hecho en Corea", dijo el codirector ejecutivo de la plataforma, Ted Sarandos."Nuestro compromiso con Corea es fuerte. Seguiremos invirtiendo y colaborando con narradores coreanos en un amplio rango de géneros y formatos", añadió.La historia del país está repleta de guerras, pobreza y gobiernos autoritarios, ante los que sus artistas han respondido explorando el poder, la violencia y las cuestiones sociales.Esto ha creado una vibrante escena cultural que, en diferentes formatos, ha llegado a amplias audiencias internacionales.Al comienzo, los dramas coreanos alcanzaron una enorme popularidad en las televisiones de Asia. Después su cine fue galardonado en numerosas festivales europeos y los grupos de K-pop ganaban seguidores por todo el mundo.La coronación llegó con el Óscar de "Parásitos", una negra sátira sobre la desigualdad entre ricos y pobres que explora la cara más oscura de la 12ª economía mundial. - "Sangrienta, rara y difícil" - El director de "El juego del calamar", Hwang Dong-hyuk, terminó su guión hace una década pero las productoras rechazaban apostar por una historia que consideraban "demasiado sangrienta, extraña y difícil".Sus trabajos anteriores habían tratado de cuestiones como el abuso sexual, la adopción entre países o la discapacidad, todos ellos inspirados libremente en hechos reales.Su primera producción televisiva incluye referencias a traumáticas experiencias colectivas que han quedado grabadas en la memoria del país, como la crisis financiera asiática de 1997 o los despidos de 2009 en el fabricante de automóviles Ssangyong Motor."Corea del Sur se ha convertido en una sociedad muy desigual de forma relativamente rápida y reciente, en las últimas dos décadas", indicó a AFP Vladimir Tijonov, profesor de estudios coreanos en la Universidad de Oslo (Noruega).La movilidad social se ha vuelto "mucho menos posible" ahora que en 1997 y "el trauma de la creciente desigualdad (...) se vierte en las pantallas", afirma.Netflix ofrece la serie tanto en versión doblada como subtitulada en múltiples idiomas, ampliando su audiencia potencial.Brian Hu, profesor de cine en la Universidad de San Diego (EEUU), dijo que el hecho de ser un éxito en casi 100 países demostraba que no estaba hecha solamente para una audiencia occidental."Las audiencias occidentales han asociado largamente producciones extranjeras con descripciones de pobreza y esto se ha convertido en una forma de menospreciar al resto del mundo", dijo a AFP."Lo que es único de 'Parásitos' y 'El juego del calamar' es que, aunque muestran pobreza y desigualdad de clases, lo hacen de una forma que realza la modernidad técnica y cinematográfica de Corea", indicó.cdl/slb/ssy/axn/dbh/mar ------------------------------------------------------------- 'Squid Game' becomes Netflix's biggest-ever launch hitLos Angeles, 12 Oct 2021 (AFP) - Dystopian South Korean drama "Squid Game" has become Netflix's most popular series launch ever, drawing 111 million fans since its debut less than four weeks ago, the streaming service said Tuesday.The unprecedented global viral hit imagines a macabre world in which marginalized people are pitted against one another in traditional children's games.While the victor can earn millions in cash, losing players are killed.Spreading around the world by word of mouth, especially via social media, "Squid Game" has topped Netflix charts in more than 80 countries."Squid Game has officially reached 111 million fans -- making it our biggest series launch ever!" tweeted Netflix.By comparison, Regency romp "Bridgerton" reached 82 million households on debut, using Netflix's internal metric which includes any account that watched an episode for at least two minutes.The success of "Squid Game" amplifies South Korea's increasingly outsized influence on global popular culture, following the likes of K-pop band BTS and Oscar-winning movie "Parasite."It is also the latest success for Netflix's bid to produce more international and non-English language content. The streamer's third most-watched series debut for instance is French-language "Lupin."Netflix offers "Squid Game" in both dubbed and subtitled versions in multiple languages, expanding its potential audience.In February, the world's most popular streaming platform announced plans to spend $500 million this year alone on series and films produced in South Korea.amz/hg/mlm