El bloqueo en puertos británicos amenaza los suministros para Navidad

Londres, 13 oct (EFE).- El bloqueo en varios puertos británicos -entre ellos Felixstowe, principal puerto comercial del Reino Unido- amenaza la distribución de productos para la Navidad, incluidos juguetes, según han alertado fuentes de varios sectores.

El director de la compañía naviera inglesa Cory Brothers, Peter Wilson, dijo a la BBC que los ciudadanos deben hacer sus pedidos "con tiempo" para asegurar que lleguen por las fiestas, mientras que la empresa juguetera Boxer Gifts, que fabrica en China, avisa de que la mercancía llega con retraso y sale más cara.

Gary Grant, responsable de The Entertainer, de venta de juguetes, alertó de que, aunque las tiendas ahora están llenas, "la demanda superará las existencias" porque "no hay suficientes transportistas" para distribuir los objetos entre los establecimientos.

Según la cadena pública, el puerto de Felixstowe, en el sureste de Inglaterra, tiene unos 50.000 contenedores pendientes de ser recogidos por camioneros, lo que provoca una saturación de las instalaciones de almacenaje y eventualmente retrasos en el transporte de los productos hasta su destino final.

Para evitar esto, la gigante naviera danesa Maersk está redirigiendo sus barcos más grandes a puertos de Países Bajos y Bélgica para ser descargados allí y la mercancía transportada de vuelta al Reino Unido en naves más pequeñas, según publicó el martes el periódico "Financial Times".

Por su parte, la Asociación de puertos del Reino Unido constata que, aunque muchos puertos británicos operan con relativa normalidad, la escasez de camioneros "causa retrasos".

"Significa que algunos cargamentos no son recogidos con la misma rapidez. La situación afecta a todos los puertos, no solo a las terminales de contenedores", ha señalado.

Las asociaciones empresariales estiman que hay en el Reino Unido un déficit de unos 100.000 transportistas, lo que ha provocado un desabastecimiento en sectores como por ejemplo las gasolineras, que en días pasados registraban largas filas de conductores para repostar.

Esta escasez, causada por la pandemia y el Brexit así como un retraso en la concesión de licencias, ha llevado el Gobierno a ofrecer 5.000 visados temporales para camioneros extranjeros, al tiempo que acelera los exámenes de conducir para candidatos británicos.