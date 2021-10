Eddie Casiano, destituido como el seleccionador de Baloncesto de Puerto Rico

El exentrenador de la selección de Puerto Rico Eddie Casiano, en una fotografía de archivo. EFE/Juan Carlos Hidalgo

San Juan, 13 oct (EFE).- El Comité Ejecutivo de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico determinó destituir este miércoles a Eddie Casiano como entrenador de la Selección Nacional.

La Federación de Baloncesto de Puerto Rico señaló a través de un comunicado que la medida se incluye en una reorganización de cara al comienzo del nuevo ciclo olímpico de la Selección Nacional.

El comunicado subraya que se evaluan candidatos para ocupar el puesto.

"La decisión responde a un cambio en la dirección del equipo nacional. Estamos sumamente agradecidos con el trabajo y el compromiso que demostró Eddie Casiano al dirigir a nuestra Selección Nacional durante los pasados seis años", expresó el presidente federativo, Yum Ramos.

Como dirigente, Casiano llevó al equipo a lograr medallas de oro en el torneo Centrobasket 2016 y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018.

Además, obtuvo una medalla de plata en los Juegos Panamericanos 2019, la clasificación a la pasada Copa del Mundo y el pase a la segunda ronda del torneo, gesta que no se lograba desde el 2002.

Por su parte, el gerente general de la Selección Nacional, Carlos Arroyo, añadió que "Eddie Casiano siempre tendrá mi respeto, no solo por lo que hizo como jugador, sino por su compromiso a nuestra institución por muchos años".

"Este cambio en nuestra dirección no altera en lo absoluto el cariño que le guardamos a uno de los grandes en la historia de nuestro baloncesto", destacó Arroyo.

El próximo compromiso del equipo será el 28 y 29 de noviembre al enfrentarse a México en la primera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023.