Ecuador.- Lasso dice que pagó más de 500 millones de euros en impuestos, tras aparecer en los Papeles de Pandora

La CONAIE muestra su "apoyo decidido" a las "acciones de control y fiscalización" de la Asamblea Nacional



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha afirmado este martes que durante los últimos años ha pagado 588 millones de dólares (alrededor de 509 millones de euros) en impuestos, en medio del escándalo por su aparición en los conocidos como Papeles de Pandora.



"Creo firmemente en lo que predico: Los que más tienen, más aportan", ha dicho Lasso en su cuenta en la red social Twitter. "He contribuido a Ecuador con 588 millones de dólares en impuestos en los últimos años. Y lo seguiré haciendo. Insinuar lo contrario no es correcto", ha agregado.



Las palabras de Lasso han llegado un día después de que la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobara la 'hoja de ruta' para la investigación de la presencia de Lasso en los Papeles de Pandora.



El presidente ecuatoriano había indicado previamente que las sociedades que aparecen en los Papeles de Pandora fueron "legalmente disueltas" en el pasado y que las que actualmente existen no tienen "ninguna vinculación" con él, después de que los Papeles de Pandora señalasen que el mandatario tiene activos en paraísos fiscales.



De esta forma, Lasso reiteró que cumple la ley ecuatoriana que prohíbe a los candidatos a cargos de elección popular y servidores públicos tener propiedades en paraísos fiscales. "Así lo consigné en la declaración requerida para la inscripción de mi candidatura", incidió.



Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) ha mostrado su "apoyo decidido" a las "acciones de control y fiscalización" de la Asamblea Nacional "para investigar los nexos de Guillermo Lasso con los Papeles de Pandora, que ponen en cuestión la legitimidad de su investidura presidencial".



"No se puede permitir que quien está cuestionado por usar paraísos fiscales insista en precarizar las condiciones de vida de los ecuatorianos y ecuatorianas", ha dicho el organismo a través de un comunicado publicado en Twitter en el que ha criticado el nuevo "gasolinazo" con el aumento de los precios del combustible.



"Atravesamos un proceso gradual y sostenido de empobrecimiento y el Gobierno nacional no hace nada para solucionar la crisis económica", ha manifestado, antes de acusar al Ejecutivo de "ignorar" la "intención de alcanzar acuerdos" mostrada por la CONAIE.



En este sentido, ha subrayado que "en su lugar ha primado el desencuentro antes que un verdadero diálogo" y ha añadido que "a todo esto se suma la escandalosa vinculación de Guillermo Lasso con un entramado de propiedades e inversiones en paraísos fiscales, usados tradicionalmente para evadir el pago de impuestos y ocultar la riqueza de la regulación de las autoridades".



"Mientras persistan esta dudas sobre la credibilidad moral y política de Guillermo Lasso, demandamos al Ejecutivo congelar los precios de la gasolina y detener las mega reformas laborales y fiscales que se impulsan para cumplir con el F Fondo Monetario Internacional (FMI)", ha remachado.