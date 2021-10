Diagnostican linfoma de Hodgkin a un futbolista del Bournemouth

David Brooks (c), en una fotografía de archivo durante un partido con la selección de Gales. EFE/EPA/PETER POWELL

Londres, 13 oct (EFE).- David Brooks, futbolista del Bournemouth, equipo de la Championship (Segunda división inglesa) padece linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema inmunitario.

El futbolista galés de 24 años ha confirmado la noticia a través de sus redes sociales después de que se cayera de la última convocatoria de Gales por una enfermedad.

"Me han diagnosticado linfoma de Hodgkin en segunda fase y empezaré un tratamiento para su curación la próxima semana. Pese a que esto ha sido un shock para mí y para mi familia, el pronóstico ha sido positivo y confío en lograr una recuperación completa y en volver a jugar lo más pronto posible", dijo Brooks, que esta temporada ha jugado nueve partidos y ha marcado tres goles con el Bournemouth.

"Quería agradecer a todo el mundo en la federación inglesa de Gales porque sin su rápida atención y sin su equipo médico puede que no hubiéramos detectado la enfermedad. También me gustaría dar las gracias al Bournemouth por toda su ayuda y asistencia durante la semana pasada", añadió el joven.

La tenista española Carla Suárez superó este tipo de cáncer hace unos meses, tras un extenso tratamiento, y pudo volver a las canchas para disputar varios torneos y despedirse del tenis en el pasado US Open, aunque también disputará la Billie Jean King con España en noviembre.