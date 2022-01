Desconecta.- Esta mujer recogió la cosecha de su plantación de maíz de colores y Photoshop no tiene nada que ver

13-10-2021 Esta mujer recogió la cosecha de su plantación de maíz de colores y Photoshop no tiene nada que ver. MADRID, 13 oct. (EDIZIONES) Crystal Percival, de 37 años, tiene un pequeño terreno agrícola en su casa de la Columbia Británica (Canadá), en el que este año decidió sacar partido plantando unas cuantas semillas de un maíz muy especial conocido como maíz Glass Gem. SOCIEDAD YOUTUBE - VIDELO



MADRID, 13 oct. (EDIZIONES)



Crystal Percival, de 37 años, tiene un pequeño terreno agrícola en su casa de la Columbia Británica (Canadá), en el que este año decidió sacar partido plantando unas cuantas semillas de un maíz muy especial conocido como maíz Glass Gem.



A diferencia del maíz tradicional que conocemos, el Glass Gem es característico por tener una divertida y vibrante variedad de colores únicos. El cultivo de las semillas requiere poco mantenimiento, pero el resultado final es fascinante.



https://www.youtube.com/watch?v=KZTbAlwLu-Q



Crystal plantó las semillas de esta peculiar variante de maíz en junio de 2021 y pudo recoger sus frutos en septiembre de este año con la intención de deshidratarlos para poder hacer palomitas de maíz y ver el resultado.



Sin embargo, lo que no sabía Crystal es que la mazorca de Glass Gem no hace palomitas de colores, como ella misma pudo comprobar tras haber experimentado con las mazorcas de su cosecha.



La historia de esta particular variante de maíz tiene lugar en Oklahoma, donde nació Carl Barnes, un agricultor medio cherokee comprometido con su tierra y sus antepasados que buscó con ahínco la mejor forma de reconectar con sus raíces antes de fallecer en 2016. Y lo hizo cultivando variedades de maíz autóctono olvidadas.



Con las mazorcas que salían de esas plantas repetía el mismo procedimiento, seleccionando los granos multicolores con más encanto para volverlos a sembrar. Repitió este proceso muchas veces hasta alcanzar una variedad atractiva a la vista.