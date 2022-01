Coronavirus.- Estados Unidos saca a España de su lista de países con más riesgo por la COVID-19

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos han retirado a España de la lista con países con riesgo muy alto por la pandemia de COVID-19, por lo que ya no desaconseja los viajes en general sino que recomienda simplemente haber completado la pauta de vacunación.



España figuraba hasta el martes en el 'nivel cuatro', reservado para países con una incidencia a 28 días de más de 500 casos de coronavirus por 100.000 habitantes. Pasa al 'nivel tres', de riesgo alto, donde Estados Unidos incluye a aquellos territorios con tasas de incidencia de entre 100 y 500 positivos.



Junto a España, los CDC también han rebajado el grado de preocupación para Corea del Sur y República Checa, por ejemplo, mientras que pasan al nivel máximo de alerta países como Bosnia y Herzegovina, Rumanía y Bielorrusia tras el repunte de los contagios de las últimas semanas.



En líneas generales, la agencia sanitaria estadounidense recomienda evitar los viajes al extranjero a los ciudadanos que no están vacunados, por el temor tanto a posibles contagios como a la expansión de nuevas variantes del SARS-CoV-2.



Estados Unidos tiene previsto volver a abrir sus fronteras a ciudadanos plenamente vacunados de la Unión Europea en noviembre, después de un año y medio de cierre de fronteras. Exigirá, no obstante, estar vacunado y sendas pruebas antes de llegar y de abandonar el país norteamericano.