"Concept-u: el especialista en muebles que tiene viento en popa"

Qué fantástico ese momento en el que tienes que decorar un habitáculo de tu hogar o simplemente quieres reformar y poner a tu gusto un espacio que ya ha dejado de estarlo. La decoración de nuestra casa es algo tan íntimo y personal que refleja a la perfección quién vive ahí, por eso es importante contar con muebles de calidad que sean capaces de definir a la persona que habita en ese domicilio.



La mejor manera para escoger los muebles de tu vivienda te la ofrece Concept-U, una marca de productos de diseño para el hogar capaces de ofrecer muebles cómodos y estilosos, al mejor precio y garantizando siempre el bienestar de sus clientes. Además, no solo se centra en la decoración de los habitáculos de la casa, sino también del jardín, ese espacio del que hacemos uso cuando las condiciones climatológicas nos lo permiten... ¿se puede pedir algo más?







Ventajas de amueblar tu hogar con productos Concept-U



Cuando encontramos una marca que atiende todas las necesidades de sus clientes, en este caso de decoración para todos los espacios de tu casa y también, para el jardín, es difícil encontrar algo mejor. Atento a las ventajas que nos concede Concept-U:



La entrega de productos se realiza en tan solo 24 horas, con envío a coste cero, sin mínimo de gasto y si lo deseas, puedes hacer un seguimiento del pedido para controlar en todo momento el estado del mismo. En cuanto al pago de los artículos adquiridos, se puede fraccionar en tres o cuatro cuotas, una forma que nos permite cierta comodidad, además de la garantía de satisfacción, nada más y nada menos que... ¡60 días!



Otra de sus grandes ventajas son los códigos promocionales, que nos permiten realizar compras a un gasto inferior, con descuentos que no querrás desaprovechar. Solo con visitar la sección de códigos y apuntar el que más te encaje podrás utilizarlo en el momento de realizar la compra.



Y por último y no menos importante, esta marca está al corriente de la necesidad de producir de forma sostenible, lo que significa que los muebles de madera exótica cuentan con el certificado de responsabilidad Indonesian Legal Wood. Dicho certificado es otorgado a aquellas piezas que han sido elaboradas a base de madera que ha seguido diversos controles regulares acerca de la edad, el tamaño y el número de árboles talados en cada plantación de Indonesia, con el fin de garantizar su perfecto mantenimiento.







¿Qué productos nos ofrece Concept-U?



Como bien hemos adelantado al principio, ofrece una amplia gama de muebles y artículos de decoración, entre los que destacamos los conjuntos de jardín: mobiliario dirigido a proteger del sol, como toldos, pérgolas, mamparas, sombrillas, velas de sombra y cenadores; iluminación para el exterior, artículos de jardinería, barbacoas, muebles de descanso como hamacas, tumbonas o sillones; así como cobertizos y otros artículos de almacenamiento.



Para el interior de la vivienda, en este caso el salón, nos ofrece sofás, sillones y muebles de almacenamiento. A su vez, también tiene un gran abanico de posibilidades de sillas, taburetes altos, mesas y otros muebles para el comedor. En cuanto a los dormitorios, encontraremos camas, colchones y muebles, así como todo tipo de artículos para baños: desde muebles hasta bañeras y duchas, ¡e incluso saunas y spas!



Para los espacios orientados al teletrabajo u oficinas, ofrece escritorios, sillas de escritorio y muebles de almacenaje. ¡Y no todo se basa en la decoración como tal! también podemos encontrar otro tipo de elementos que además de decorativos son funcionales, entretenidos y dirigidos al ocio de los clientes, como los futbolines y las mesas de billar, el lado más divertido de la marca. ¿Crees que necesitas algo más que Concept-U para amueblar la casa de tus sueños a tu gusto?