Colombia.- Colombia acogerá el 20 de octubre una cumbre ministerial para abordar la migración en América

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Colombia acogerá el 20 de octubre una cumbre a nivel de ministros para abordar la migración en América, en el marco de la visita al país del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, según ha anunciado la vicepresidenta y ministra de Exteriores colombiana, Marta Lucía Ramírez.



"Vamos a tener invitado al secretario de Estado, Antony Blinken, y vamos a aprovechar su presencia en Colombia para tener una reunión con los cancilleres de los países de las Américas por los que pasando los flujos de migrantes", ha dicho.



Así, ha defendido que "este fenómeno hay que abordarlo desde distintas ópticas" y ha apostado por "entender el dolor de estas familias" y por "un principio de corresponsabilidad" ante la migración, según ha informado la emisora colombiana RCN.



"Los países no pueden seguir mandando personas para el norte como si allá hubiera una capacidad ilimitada de recibirlos. Tenemos que ver cómo todos asumimos una parte de la migración propia, porque hay muchos ciudadanos de nuestros países a los que hay que darles más oportunidades laborales y sociales, que es la manera de enfrentar de una manera estructural el problema de la migración", ha valorado.



Por otra parte, ha reclamado a los países de la región que "metan en cintura" a las mafias que participan en el tráfico de personas. "Están traficando con sus necesidades por eso hay que detectar y acabar a esos grupos de tráfico de personas a los que no les importa exponerlos a la muerte", ha puntualizado.



La ministra de Exteriores colombiana ha dicho además que "ningún país puede convertirse en un 'país sándwich'" para la migración y ha argumentado que es lo que ocurre en Necoclí, donde se encuentran cerca de 19.000 migrantes. "Ecuador los dejó pasar y Panamá no los puede asumir a todos", ha explicado.



Por último, ha hecho hincapié en que el Gobierno trabaja con Migración Colombia para estabilizar el paso de migrantes hacia Panamá, "como se había hecho anteriormente". "La idea es que todos los países tomemos medidas, ya que cada nación debe tener responsabilidad", ha remachado.