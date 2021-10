Club de deuda en dificultades tiene a dos nuevos integrantes

(Bloomberg) -- El Salvador y Túnez se unieron a la lista de países con deuda que se considera en dificultades a medida que los inversionistas se alejan de los mercados emergentes ante la preocupación por el aumento del riesgo mundial.

Ahora son nueve los países en desarrollo que tienen bonos del Gobierno denominados en dólares que pagan al menos 1.000 puntos base más que los bonos del Tesoro de Estados Unidos, según datos compilados por Bloomberg. El diferencial medio de la deuda soberana de mercados emergentes subió la semana pasada a un máximo de 11 meses de 333 puntos base, según datos de un índice de Bloomberg.

Los inversionistas están evitando la inestabilidad financiera y política en medio de la preocupación por los planes de la Reserva Federal de retirar el estímulo y la crisis de la deuda corporativa que se extiende en China. Los fondos de deuda de mercados emergentes experimentaron tres semanas consecutivas de salidas, lo que aumentó los costos de endeudamiento para esos Gobiernos y afectó las monedas locales.

“Estas naciones que se cotizan a niveles de dificultad son economías pequeñas y muy endeudadas, con pocas posibilidades de obtener préstamos internos”, dijo Kaan Nazli, administrador de fondos en Neuberger Berman en La Haya. “La falta de un mercado local las hace especialmente dependientes del financiamiento externo. En un momento en que aumentan las preocupaciones por diversos problemas relacionados con China y la reducción de las compras de activos de la Fed, su deuda es la más afectada”.

Ninguno de los países cuyos bonos se negocian a más de 1.000 puntos base sobre los bonos del Tesoro de EE.UU. tiene una calificación superior a B-, seis niveles por debajo del grado de inversión, según S&P Global o Fitch Ratings.

Los diferenciales de varios bonos de El Salvador y de los pagarés de US$1.000 millones de Túnez con vencimiento en enero de 2025 entraron en territorio de deuda en dificultades el mes pasado y ahora se cotizan a unos 1.150 puntos base, según datos recopilados por Bloomberg.

El banco central de Túnez expresó la semana pasada su preocupación por un “agudo agotamiento” del financiamiento externo y la sostenibilidad de la deuda pública. Sus bonos cayeron a 83 centavos por dólar, con un rendimiento superior al 12% desde el 7,4% de junio.

Mientras tanto, el rendimiento promedio de El Salvador superó el 14%, ya que los inversionistas especulaban que la nación podría no ser capaz de refinanciar la deuda sin ayuda del Fondo Monetario Internacional. Los inversionistas en bonos han perdido un 14,5% este año en El Salvador, el peor desempeño mundial para la deuda soberana en dólares de mercados emergentes, y un 5% en Túnez.

Otros países cuya deuda se cotiza en niveles de dificultad son Argentina, Belice, Etiopía, Sri Lanka, Surinam y Zambia. El Líbano, que entró en incumplimiento en marzo de 2020, tiene un diferencial de 10.778 puntos base, casi tan alto como el resto de primas en dificultades combinadas. Argentina y Zambia también incumplieron el año pasado.

“Lo que todos tienen en común es la debilidad de los compromisos políticos con el tipo de estabilidad que los inversionistas desearían ver”, dijo Richard Segal, analista de investigación de Ambrosia Capital, con sede en Londres. “Además, tienen una baja ponderación en los índices, lo que significa que los fondos tradicionales de mercados emergentes pueden mantenerse alejados de ellos sin incurrir en un error de seguimiento”.

Los rendimientos promedio de los 74 prestatarios de mercados emergentes en el índice de bonos en dólares de Bloomberg subieron el martes a 4,7%, el más alto en 13 meses. Las naciones en dificultades tienen rendimientos promedio de al menos el 10%.

Nota Original:Troubled Debt Club at 1,000 Basis Point Spread Gets New Members

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.