Casi 20% de hogares de EEUU perdió sus ahorros durante pandemia

(Bloomberg) -- Para muchos estadounidenses —al no tener donde ir o nada que hacer— las cuarentenas que se impusieron por el covid fueron un tiempo de ahorro. Pero para casi el 20% de los hogares estadounidenses, la pandemia acabó con todo su colchón financiero, según los resultados de una encuesta publicada el martes.

La proporción de encuestados que dijeron que perdieron todos sus ahorros aumentó al 30% para aquellos que ganan menos de US$50.000 al año, según la encuesta de NPR, la Fundación Robert Wood Johnson y la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard. Los hogares de familias negras y latinas también se vieron más afectados. Los investigadores encuestaron a una muestra representativa a nivel nacional de 3.616 adultos estadounidenses de 18 años o más.

Avenel Joseph, una vicepresidenta de la Fundación Robert Wood Johnson, dijo que muchas personas acudieron a sus ahorros para cubrir los gastos de atención médica o de los niños. “Cuando llega una crisis, o algo se sale de la norma —por ejemplo, su hijo se enferma—, se sacrifica el salario”, dijo. Casi dos tercios de los hogares que ganan menos de US$50.000 al año dijeron que tenían problemas para pagar el alquiler, la atención médica y la comida.

Aproximadamente dos tercios de las personas encuestadas dijeron que recibieron ayuda financiera del Gobierno en los últimos meses. Pero el 44% dijo que esos programas solo “ayudaron un poco”.

“Siempre supimos que iba a haber una recuperación desigual”, dijo Joseph. “La red de seguridad siempre tuvo agujeros, y la pandemia los expandió aún más”. Legisladores debaten actualmente en el Congreso cuánto gastar en apuntalar la red de seguridad en el futuro.

“El Congreso tiene una gran oportunidad de trazar un futuro más equitativo para este país. No se trata de apuntalar las cuentas bancarias”, dijo Joseph. “El fracaso haría que millones de familias que salieron de la pobreza gracias a la asistencia social vuelvan a caer en ella”.

Nota Original:Almost 20% of U.S. Households Lost Entire Savings During Covid

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.