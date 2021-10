Berizzo ante la cita con Bolivia: "La eliminatoria decisiva comienza mañana"

Eduardo Berizzo, entrenador de la selección paraguaya de fútbol, habla durante una rueda de prensa, el 5 de octubre de 2021. EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 13 oct (EFE).- El seleccionador de Paraguay, Eduardo Berizzo, dijo este miércoles que para la Albirroja "la eliminatoria decisiva comienza mañana", en el duelo que le espera en La Paz frente a Bolivia de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Catar.

"La eliminatoria decisiva comienza mañana. Necesitamos una victoria par engancharnos al grupo de los cinco, por llamarlo de alguna manera (...) No hay espacio para otra reacción, para otra idea, para otro objetivo que ganar, debemos ganar", dijo el argentino en rueda de prensa.

Berizzo reconoció una "frustración por no tener un caudal ofensivo, por no generar profundidad ni situaciones de gol" en las actuaciones de la Albirroja, que viene de perder ante Chile (2-0) y solo ha ganado dos partidos, ante Venezuela.

"Nosotros mañana en un escenario difícil tendremos que mostrar rebeldía, un cambio, una manera de jugar, una decisión en creer en la victoria", apostilló.

El entrenador dijo que tiene ya perfilada la alineación, aunque prefirió evitar dar "nombres para no aventurar planes futuros".

No obstante, señaló que el partido les va a "exigir mucho esfuerzo físico y mucha serenidad y mente para usar la pelota como se debe" en un escenario que tiene la altitud como el factor en contra de los visitantes.

"Nos espera un partido de orden, de cercanías, defendiendo protegidos y haciendo de la posesión, encontrar espacios donde podamos correr hacía delante, pero que el balón pase mucho tiempo en nuestros pies", agregó,

En la misma rueda de prensa, el defensa Junior Alonso coincidió con Berizzo en que el encuentro contra Bolivia será una "final" para Paraguay, pero también incidió en que su selección no está fuera de la carrera.

"Los puntos nos marcan que estamos a tres de la zona de clasificación.Colombia tiene 15 puntos, los de arriba tienen 16. Uruguay juega contra Brasil, Colombia contra Ecuador, la realidad es que consiguiendo una victoria en Bolivia nos coloca ahí de vuelta en la lucha", dijo el defensa del Atlético Mineiro.

Alonso y el media punta Mathias Villasanti, que no jugaron frente a Chile por acumulación de tarjetas, se perfilan como titulares en Bolivia.

Paraguay, que vuela esta tarde a Santa Cruz de la Sierra, para desplazarse al día siguiente a La Paz, es sexta en la clasificación, los mismos que alcanzaría Bolivia, con nueve enteros, en caso de una victoria.

La Albirroja no se clasifica a un Mundial desde Sudáfrica 2010.