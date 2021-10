Bendición papal a Richard Carapaz

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz (d) posa con monseñor Danilo Echeverría (c) sosteniendo un documento envinado por el papa Francisco, en una misa el 12 de octubre de 2021 en la ciudad de Tulcán (Ecuador). EFE/ Xavier Montalvo

Tulcán (Ecuador), 13 oct (EFE).- El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz fue bendecido por el Papa Francisco en una misa en la ciudad de Tulcán dirigida por monseñor Danilo Echeverría, administrador apostólico de esa Diócesis del norte de Ecuador.

En el evento, que tuvo lugar el martes, Echevarría le entregó al corredor del Ineos Grenadiers un documento del Papa en el cual este le "imparte de corazón la bendición apostólica" e "invoca por intercesión de María Santísima abundancia de gracias divinas".

A la bendición, en una misa de acción de gracias por sus logros deportivos en los últimos años, Carapaz acudió con su bicicleta Pinarrello Dogma F, y acompañado por su esposa, hijos, padres y hermana.

La bendición papal la consiguió Echeverría tras participar en septiembre en el Congreso Eucarístico de Hungría, tras lo cual viajó al Vaticano.

"Nos congratulamos por tan significativo logro que muy pocas personas en el mundo pueden alcanzar", dijo del corredor monseñor Echevarría.

Carapaz participó este miércoles en Quito en el lanzamiento de la 38 edición de la Vuelta Ciclística de Ecuador, aunque no se refirió al evento religioso del día anterior.

En la rueda de prensa explicó que su participación competitiva está todavía en veremos, por lo que de no conseguir tramitarla se quedaría en un faceta honorífica de acompañar a los otros corredores.

"Me haría ilusión ganar la Vuelta. Espero poder hacerlo. Ganarla en la tierra que nací y crecí sería un lujo", afirmó el ciclista sin dar mayores detalles acerca de los aparentes obstáculos que impiden su participación como competidor.

Carapaz, emblema del ciclismo ecuatoriano, ganó la medalla olímpica en Tokio y quedó tercero en el Tour de Francia, ambos este año, y obtuvo una segunda posición en la Vuelta a España en 2020 y un primer puesto en el Giro en 2019.