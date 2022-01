AMP.- Rusia/EEUU.- Rusia y EEUU acuerdan "intensificar" los contactos sobre crisis de visados y legaciones diplomáticas

EEUU pide "flexibilidad" por parte de Rusia si se quiere alcanzar un acuerdo "equitativo"



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Los gobiernos de Rusia y Estados Unidos han acordado "intensificar" las consultas para abordar la crisis de visados y el trabajo de sus misiones diplomáticas, según ha indicado el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Riabkov.



"Acordamos intensificar esas discusiones y celebrar consultas especializadas (...) sobre algunos aspectos de las relaciones bilaterales, incluidos los visados y el trabajo de las misiones diplomáticas", ha dicho, en declaraciones concedidas a la agencia rusa de noticias Sputnik.



Riabkov ha manifestado además que la reunión en Moscú con la subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, ha sido "útil", si bien ha resaltado que Washington de momento "no toma en consideración las demandas" de las autoridades rusas.



"El asunto de los visados, del trabajo consular, de la presencia de personal diplomático (ruso en Estados Unidos y estadounidense en Rusia) no está mejorando", ha reconocido. "Las posiciones de las partes no coinciden", ha destacado.



Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, ha coincidido en que las conversaciones han sido "útiles" y que la postura estadounidense sobre la dotación de personal se "mantiene firme".



"Esperamos paridad en la cantidad de personal y esperamos reciprocidad de visados. Debe haber justicia, debe haber flexibilidad por parte de Rusia si queremos lograr un acuerdo equitativo, y eso es precisamente lo que buscamos", ha señalado.



Sin embargo, más allá de la Embajada en Moscú, Price no ha querido "empantanarse con los detalles" sobre la reapertura de los consulados en Rusia. "El punto general es que queremos y necesitamos la capacidad de involucrarnos diplomáticamente, en múltiples niveles, con el Gobierno de Moscú", ha resumido.



La Embajada de Estados Unidos en Rusia redujo en agosto al número de trabajadores en la legación diplomática a 120, el mínimo, debido a las restricciones impuestas por el Gobierno ruso en respuesta a las sanciones de Washington anunciadas el pasado mes de abril.



Las medidas de las autoridades rusas fueron tomadas después de que Estados Unidos decidiera expulsar a un centenar de diplomáticos rusos dada su supuesta vinculación con los servicios de Inteligencia del país. Tras ello, la Embajada estadounidense redujo el personal dada la restricción a la hora de contratar a trabajadores rusos.