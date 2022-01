Alemania.- El Ministerio de Sanidad de Alemania muestra su oposición a la legalización del cannabis

BERLÍN, 13 (DPA/EP)



El Ministerio de Sanidad de Alemania ha mostrado este miércoles su oposición a la legalización del canabbis, después de que esta posibilidad fuera puesta sobre la mesa como parte de los acuerdos para ensamblar la nueva coalición de gobierno en el país europeo.



Un portavoz del Ministerio ha resaltado que el cannabis es una sustancia peligrosa y ha agregado que su legalización no es recomendable, si bien ha reconocido que en ciertos casos médicos puede ser de ayuda, según ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.



El experto en salud del Partido Socialdemócrata alemán (SPD), Karl Lauterbach, se ha pronunciado este mismo miércoles a favor de la legalización del cannabis en un posible acuerdo de coalición entre el partido, Los Verdes y el Partido Liberal (FDP).



En una entrevista que publica el diario 'Rheinische Post', Lauterbach se ha mostrado partidario de permitir la distribución controlada a los adultos para poner fin al comercio de cannabis mezclado con heroína. "Los usuarios de cannabis son empujados rápidamente a la dependencia de la heroína", ha dicho.



"Durante años he rechazado legalizar el cannabis, pero he llegado a otra conclusión como doctor", ha sostenido. "El cannabis que se vende cada vez de forma más frecuente en las calles tiene a menudo un nuevo tipo de heroína mezclado que puede ser fumado", ha explicado.



Por su parte, los liberales y Los Verdes están a favor de la legalización del cannabis, pero a través de una "venta en tiendas especializadas con licencia".