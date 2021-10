Agricultores de Argentina cuestionan nueva medida para la exportación de maíz

El Gobierno argentino resolvió que en el otorgamiento de autorizaciones para exportar maíz dará prioridad a las solicitudes respaldadas por compras físicas de la campaña 2020-2021 por sobre las operaciones de venta de la próxima cosecha. Fotografiá de archivo. EFE/Roberto Escobar

Buenos Aires, 12 oct (EFE).- Las cuatro mayores patronales agropecuarias de Argentina cuestionaron este martes la decisión del Gobierno de dar prioridad a las exportaciones del maíz ya recolectado por sobre las ventas de la cosecha 2021-2022, que aún no se inició.

"Vemos con preocupación las decisiones adoptadas en el mercado de maíz que generan confusión y desconfianza en toda la cadena", expresaron las entidades en un comunicado conjunto.

El Gobierno argentino resolvió que en el otorgamiento de autorizaciones para exportar maíz dará prioridad a las solicitudes respaldadas por compras físicas de la campaña 2020-2021 por sobre las operaciones de venta de la próxima cosecha.

Esta decisión despertó alarma entre agricultores de Argentina, segundo exportador mundial de maíz y donde muchos productores optan por contratos de venta anticipada de su cosecha en busca de mejores precios a futuro.

"Burocratizar aún más el régimen de exportaciones y desalentar la producción son malas señales para un país que necesita desarrollo productivo, generación de divisas genuinas, y producir empleo y trabajo", sostuvieron las cuatro mayores patronales rurales del país en su comunicado.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura de Argentina aseguró este martes en un comunicado que no hay "límites" ni "cepo" a las exportaciones de maíz y que la decisión adoptada "no tiene ninguna implicancia en los mercados de futuros, ya que sólo rige para la presente campaña comercial".

En Argentina, la cosecha del maíz se inicia en marzo de cada año.

En el ciclo 2020-2021, la cosecha alcanzó un récord de 60,5 millones de toneladas.

Según el Ministerio de Agricultura, se han registrado solicitudes de exportación de maíz de la campaña 2020-2021 por un récord de 38,5 millones de toneladas.

La cartera agropecuaria afirmó que los registros de solicitud para exportar maíz de la campaña 2021-2022 continúan abiertos "de manera convencional" y precisó que ya se registraron pedidos de autorización por 6,12 millones de toneladas.

"El productor rural tiene que tener la plena certeza de que es la base de esta cadena de valor y que en ningún momento se actuará con alguna medida que lo perjudique", sostuvo el Ministerio de Agricultura.