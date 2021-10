99-111. Los nuevos "Big 3" de los Lakers debutan con derrota ante los Warriors

LeBron James, en una imagen de archivo. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

Los Angeles (EE.UU.), 13 oct (EFE).- El ansiado debut de los nuevos "Big 3" de Los Angeles Lakers, formado por el alero LeBron James, el pívot Anthony Davis y el base Russell Westbrook, se dio la pasada noche en el Staples Center con una derrota que sufrieron ante los diezmados Golden State Warriors.

Pero a pesar de la derrota, solamente el ver juntos a las tres estrellas generó que el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, reconociese que era algo "fascinante" porque se trataba de tres jugadores que lo han conseguido todo en la NBA.

"No tengo ninguna duda que será una gran atracción verlos durante toda la temporada regular", comentó Kerr. "Ahora tendremos que ver cómo funcionan en la competición, que es lo que cuenta".

De momento, los tres juntos al concluir los tres primeros cuartos, ya tenían en su haber anotados más de 10 puntos cada uno.

Kerr recordó ser analista de televisión cuando James se unió a sus primeros "Big 3", en Miami, con el escolta Dwyane Wade y el pívot Chris Bosh en 2010 y que, a medida que se conocían, jugaban mejor.

Los Heat perdieron las Finales de la NBA en el primer año juntos de los "Big 3", pero luego ganaron las dos siguientes.

"En general, esto lleva tiempo", valoró Kerr. "Se verá muy diferente a fin de año que ahora".

Davis anotó 20 puntos en 30 minutos; James agregó 17 en 26 minutos; y Westbrook logró un doble-doble de 10 tantos, 10 rebotes y seis asistencias en más de 28 minutos de acción.

Pero James y Westbrook también sumaron 11 pérdidas de balón.

"Eso es de esperar desde el principio, cuando los jugadores se están conociendo unos a otros", declaró el entrenador de los Lakers, Frank Vogel. "Estamos trabajando para estar en sintonía con esas cosas, pero es la primera vez que juegan juntos. Entonces, estoy más preocupado por conectarnos en el lado defensivo".

Westbrook no estaba listo para pronosticar cuánto tiempo esperaba que él, James y Davis se adaptaran completamente a jugar juntos.

"Sé que es una pregunta que todo el mundo sigue haciendo. Nadie tiene una respuesta real para eso. Simplemente jugaremos como cualquier otro equipo y luego lo resolveremos", analizó Westbrook. "No necesitamos resolverlo ... siempre que sea el primer partido.

Westbrook destacó: "Tenemos un objetivo en mente y es ganar un campeonato. Entonces, durante la temporada habrá grandes momentos, otros no tan buenos. Habrá adversidad. Siempre que estemos juntos en la misma página es todo lo que importa".

La misma valoración hizo James, que pidió que todo el mundo tenga "paciencia".

"Nos llevará un minuto convertirnos en el equipo que sabemos que somos capaces de ser. Entonces, se trata de trabajar el proceso, ser pacientes con el proceso, comprender que vamos a tener momentos frustrantes", comentó James. "Russell siempre ha sido un líder de la liga en ritmo, así que queremos subir y bajar, pero queremos ser inteligentes al mismo tiempo y no voltear el balón como lo hemos estado haciendo. Eso es aprender unos a otros".

Mientras los "Big Three" de los Lakers debutaban, Kerr le daba descanso a las estrellas de los Warriors, encabezadas por el base Stephen Curry y el ala-pívot Draymond Green, mientras que el escolta Klay Thompson todavía no está recuperado de la cirugía de tendón de Aquiles derecho.

Pero los Warriors que salieron al campo se mostraron llenos de energía ante la oportunidad de jugar contra el equipo de los Lakers y en un ensayo general con la mayoría de sus estrellas veteranas.

El escolta Jordan Poole, que ha resultado ser la gran revelación de la pretemporada con Golden State, anotó 18 puntos y acabó líder.

El base Damion Lee y el alero Otto Porter Jr. le apoyaron con 16 tantos cada uno en una lista de seis jugadores que tuvieron números de dos dígitos.

El alero mexicano estadounidense Juan Toscano-Anderson salió de titular y jugó 20 minutos en los que aportó dos puntos tras anotar 1 de 3 tiros de campo, falló los dos intentos de triple que hizo, y también los dos lanzamientos de personal.

Toscano-Anderson capturó tres rebotes defensivos, dio tres asistencias, recuperó un balón, perdió tres, puso un tapón y cometió dos faltas personales.

Los Warriors y Lakers se enfrentarán el próximo martes en la noche inaugural de la temporada regular, en el mismo escenario del Staples Center.