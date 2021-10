Un sismo de magnitud 6,3 remece la isla griega de Creta

ATENAS, Grecia (AP) — Un fuerte sismo remeció el martes la isla griega de Creta, tres semanas después de que otro temblor matara a un hombre en la isla y dañara cientos de edificios.

El Instituto Geodinámico en Atenas estimó en 6,3 la magnitud del sismo del martes, registrado a las 12:24 de la tarde (9:24 GMT) bajo el mar en la costa oriental de la isla.

Después se produjeron otros dos sismos de magnitud 4,1 y 4,6 que se creía eran réplicas.

En un primer momento no había reportes de daños o heridos. Policías y bomberos comprobaban edificios en el este de Creta por si hubiera daños, según las autoridades.

“El temblor se sintió en toda la isla, y causó preocupación porque aún sentimos las réplicas del temblor anterior”, dijo el vicegobernador de Creta, Yiannis Leondarakis, a la radio estatal griega.

Cientos de personas de poblados al sur de la ciudad más grande de la isla, Heraklion, seguían sin hogar tras un terremoto de magnitud 5,8 registrado el 27 de septiembre. Un hombre murió cuando hacía labores de restauración en una iglesia que sufrió daños en la zona. Los evacuados por daños en sus casas fueron alojados en hoteles y carpas colocadas por el Ejército.

“Por suerte no parece haber daños graves, pese al hecho de que fue un episodio fuerte y ocurrió a poca profundidad", dijo Leondarakis sobre el sismo del martes.

El temblor se sintió en islas griegas al este de Creta, incluidas Kárpatos, Kasos y Rodas. Autoridades en Kárpatos dijeron a The Associated Press que no habían recibido reportes de daños importantes.