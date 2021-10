Un diputado opositor venezolano pide a la CIDH protección para los migrantes en Chile

El diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jose Gregorio Correa, en una fotografía de archivo. EFE/Miguel Gutiérrez

Caracas, 12 oct (EFE).- El diputado opositor de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela José Gregorio Correa pidió este martes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgar medidas de protección para los migrantes venezolanos que se encuentran en Chile.

"Tenemos que celebrar desde este Parlamento que la CIDH haya dado un pronunciamiento por los venezolanos que fueron atacados en Chile, sin embargo, les pedimos medidas de protección para nuestros ciudadanos", indicó en un comunicado de prensa.

El diputado dijo que es necesario que cada venezolano que se encuentre en Chile pueda "alzar su voz" cuando sus derechos sean vulnerados, "porque un connacional en cualquier parte que esté, merece respeto y consideración".

"Nosotros seguiremos elevando nuestra voz para que sepan que no están solos y que cuentan con unos parlamentarios que son sus voces en la AN y el mundo", dijo.

Asimismo, añadió que es necesario que los venezolanos en el exterior cuenten con atención consular del Gobierno del país caribeño.

El pasado 5 de octubre, la CIDH condenó los "actos violentos y xenófobos" contra migrantes venezolanos en la localidad chilena de Iquique y llamó a ese país a investigarlos y adoptar "medidas urgentes" para reparar a las víctimas.

El organismo, con sede en Washington, manifestó en un comunicado su preocupación por el desalojo de los migrantes, en su mayoría venezolanos, de espacios públicos en Iquique, "con denuncias de actos de violencia y sin que les fuera ofrecida previa solución para su reubicación".

La Comisión se refirió, citando "información pública", a los hechos ocurridos el pasado 24 de septiembre, cuando la Policía desalojó "de manera masiva a aproximadamente cien personas migrantes" de la Plaza Brasil de Iquique, entre las cuales se encontraban familias con niños.

El organismo aseguró haber tomado nota de las declaraciones del vicepresidente y ministro del Interior de Chile, Rodrigo Delgado, en las que repudió los actos xenófobos en Iquique, y del anuncio, el pasado 29 de septiembre, por parte del Gobierno sobre la adopción de nuevas medidas humanitarias para los migrantes.

No obstante, señaló que está haciendo seguimiento de diversos "hechos y actos de estigmatización y discriminación en perjuicio de las personas venezolanas en diferentes países de la región, entre ellos, Chile".

En ese contexto, urgió a ese país a "seguir adoptando medidas para prevenir y eliminar las prácticas de xenofobia" y actuar con la "debida diligencia para prevenir las violaciones de derechos humanos, investigar y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas".

En cuanto al trato a los migrantes venezolanos, llamó a los Estados del continente americano "a implementar medidas positivas como campañas educativas y de sensibilización dirigidas a promover sociedades multiculturales, a fin de prevenir y erradicar la discriminación y xenofobia".