Talleres arremete contra Atlético y le pisa los talones a River Plate

Jugadores de River Plate, en una fotografía de archivo. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Pool

Buenos Aires, 11 oct (EFE).- Talleres despertó en el segundo tiempo, venció a Atlético de Tucumán (2-0) y se mantiene a un punto del líder, River Plate, mientras que Independiente se salvó de una derrota asegurada frente a Gimnasia de La Plata (1-1) en el final de la 15º jornada del torneo argentino.

Después de una primera parte sin dominio claro, Talleres explotó un tiro de esquina en la segunda mitad que le permitió al defensa, Nahuel Tenaglia meter la cabeza y descontar.

Finalmente, el delantero Michael Santos recibe un balón de un contragolpe que le permitió definir de manera individual contra el guardameta del Atlético y asegurar el triunfo para su equipo.

El mediocampista de Gimnasia, Johan Carbonero marcó el primer tanto del encuentro cerca del final del primer tiempo, sin embargo, durante el tercer minuto de tiemplo complementario las defensas se relajaron, lo que permitió al delantero del Rojo, Silvio Romero recibir un centro y anotar un cómodo empate.

Durante el segundo tiempo, el “Lobo” dominó el balón pero no generó suficientes llegadas al área de Independiente que a pesar de jugar de local, no logró atravesar las defensas del conjunto de Néstor Gorosito.

Con este resultado, el club de Avellaneda lleva tres partidos sin ganar y queda en la séptima posición de la tabla con 23 puntos.

El encuentro que inició la jornada de este lunes fue el de Arsenal que igualó 0-0 en tablas con Godoy Cruz jugando a domicilio en el estadio Julio Humberto Grondona.

Todavía continúa vigente el 50% del aforo completo determinado por el Gobierno Nacional como máximo para la vuelta de los simpatizantes.

Si bien, Godoy Cruz mantiene su invicto sin derrotas esta igualdad lo deja en el noveno puesto con 22 unidades, mientras que el Arsenal cae a la ante última posición del tablero.

Por otra parte, un partido que sí tuvo goles fue el de Colón contra San Lorenzo, jugando como visitante el equipo de Santa Fe ganó por 1-2 gracias a los contragolpes.

El Sabalero aprovechó un tiro libre del rival para convertirlo en una jugada con tiro al centro del área rival, donde el defensa Paolo Goltz estaba listo para arremeter con la cabeza y abrir el marcador en los últimos minutos de la primera mitad.

Ya para la segunda parte, otro de los defensas de Colón, Eric Meza encontró una pelota sin dueño luego de un fallido contraataque por parte de San Lorenzo, rematando a tres cuartos de cancha para meter el esférico en el ángulo izquierdo.

El equipo de Paolo Montero consiguió descontar a la media hora con un gol del mediocampista, Agustín Martegani pero no tuvo tiempo para más.

De esta manera Colón se hizo un espacio en el octavo puesto con 23 puntos y San Lorenzo desciende hasta el décimo octavo lugar con 17 unidades.

Para la 16° fecha de la semana que viene River buscará alejarse de Talleres que le pisa los talones cuando se enfrente a San Lorenzo como local, entretanto Estudiantes tratará de acercarse a los otros dos luego de su visita a Defensa y Justicia el próximo viernes.