Southwest Airlines cancela cientos de vuelos adicionales

DALLAS (AP) — Southwest Airlines canceló más de 350 vuelos el lunes luego de un fin de semana de interrupciones importantes en su servicio, las cuales atribuyó al mal clima y a problemas de control de tráfico aéreo. El sindicato de pilotos acusó a la compañía de fallar en su respuesta a lo que, aseguró, habría sido un obstáculo menor para otras aerolíneas.

El tercer día consecutivo de vuelos cancelados o demorados dejó a pasajeros varados y frustrados desde California a la costa este de Estados Unidos.

“Realmente no te puedes relajar cuando sólo estás sentado allí a la espera de que se cancele tu siguiente vuelo”, dijo Vanessa Wheeler, quien pasaba el tiempo en el aeropuerto de San José, California. Aseguró que Southwest le canceló seis vuelos en fila durante un lapso de tres días antes de que a la larga ella decidiera reservar un vuelo de regreso a su casa en Las Vegas con Delta Air Lines. Se prometió a sí misma que no volvería a volar en Southwest.

Las cancelaciones del lunes representaron el 10% del programa de Southwest, y al menos otros 1.400 vuelos, o prácticamente el 40%, resultaron demorados, según el servicio de monitoreo de vuelos FlightAware. Las acciones de Southwest Airlines Co. descendieron un 4,2%.

Las interrupciones generalizadas comenzaron poco después de que el Sindicato de Pilotos de Southwest Airlines, que representa a casi 9.000 pilotos, solicitó el viernes ante un tribunal federal que bloqueara la orden de la aerolínea de que todos sus empleados estuvieran vacunados contra el COVID-19. El sindicato argumentó que Southwest debe negociar el tema debido a que podría involucrar ausencias por enfermedad o discapacidad en caso de que los pilotos desarrollen reacciones secundarias a la vacuna.

“De ninguna manera somos antivacunas, pero a nuestros pilotos les preocupa mucho la manera en que se manejarán sus asuntos médicos” en caso de que no puedan volar, dijo el presidente del sindicato, Casey Murray, a The Associated Press. Murray dijo que los pilotos no organizaron un paro por el requerimiento de vacunación.

En su lugar, Murray atribuyó el caos de los días recientes a las operaciones de Southwest, que dijo se han vuelto “frágiles” y “se desmoronan ante la más mínima presión”. Añadió que la aerolínea utiliza tecnología anticuada para la programación de tripulaciones, lo que lleva a interrupciones en cadena una vez que se cancelan vuelos en una parte de su red.

Los sindicatos de Southwest y American también han argumentado que los altos mandos han tardado mucho en convocar de regreso a los pilotos con licencia, misma que las compañías presionaron para que tomaran durante la pandemia, quedándose con pocos pilotos disponibles.

___

Los periodistas de The Associated Press Dan Huff en Washington, D.C., y R.J. Rico en Atlanta contribuyeron a este despacho.