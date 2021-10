Simeone consultó a Luis Suárez si Messi querría ir al Atlético tras Barcelona

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone (d), junto a Leo Messi, cuando era jugador del FC Barcelona, en una fotografía de archivo. EFE/Alberto Estévez

Buenos Aires, 12 oct (EFE).- El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone, reveló en una entrevista publicada este martes en Buenos Aires que, cuando su compatriota Leo Messi abandonó el Barcelona en agosto pasado, consultó al uruguayo Luis Suárez si a su amigo le gustaría jugar en el equipo madrileño.

"Cuando pasó lo que pasó en Barcelona, con todo el respeto obviamente para Leo no lo llamé, pero sí lo llamé a Luis para preguntarle... 'Luis, escuchame... ¿Cómo está? ¿Estaría con ganas? ¿Hay una mínima posibilidad? Imaginándonos que podía venir al Atlético de Madrid", dijo 'El Cholo' al diario argentino Olé.

Una ilusión, la de contar en su equipo con Messi, que asegura "duró 3 horas", ya que el Paris Saint-Germain, equipo por el que acabó fichando el delantero, "evidentemente estaba obsesionado con esa incorporación".

"Pero la verdad es que no se dieron las situaciones, porque obviamente él estuvo siempre en Barcelona, nosotros siempre estuvimos en el Atleti... en la Selección (argentina) la etapa en que él está yo no estuve...", reconoció Simeone.

"¿Dónde tiene que jugar Messi? En un equipo que quiera ganar, en un equipo que sepa lo que tiene que hacer para ganar", remató.