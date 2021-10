Sally Rooney boicotea la traducción al hebreo de su última novela

Ejemplares en inglés de "Dónde estás, mundo bello" de Sally Rooney en foto de archivo. EFE/EPA/VICKIE FLORES

Dublín, 12 oct (EFE).- La escritora irlandesa Sally Rooney anunció este martes que no cederá los derechos de traducción de su última novela, "Dónde estás, mundo bello", a una editorial israelí, en protesta por la política de Israel en Palestina.

La autora, de 30 años, recordó en un comunicado que dos recientes informes de organizaciones humanitarias han calificado la situación en Palestina de "apartheid", por lo que ha decido apoyar un boicot impulsado por el movimiento "Boicot, desinversiones y Sanciones" (BDS, sus siglas en inglés).

"El BDS es una campaña de base no violenta, antirracista, liderada por palestinos que pide un boicot económico y cultural contra las compañías e instituciones israelíes cómplices, en respuesta al sistema de apartheid y otras violaciones graves de derechos humanos", explicó Rooney en la nota.

Reconoció que, "por supuesto, muchos otros Estados", además de Israel, son "culpables de abusos", lo cual también era aplicable al caso de Sudáfrica "durante la campaña contra el apartheid allí".

"En este caso en particular -precisó-, estoy respondiendo a un llamamiento efectuado por la sociedad civil palestina, incluidos todos los principales sindicatos de trabajadores y escritores".

Asimismo, aseguró que los derechos de traducción de la novela "están aún disponibles", siempre y cuando "encuentre una manera de venderlos" que "cumpla con las directrices" marcadas por el BDS.

"Estaré encantada y orgullosa de hacerlo", apuntó Rooney, quien aprovechó la nota para resaltar el trabajo de traducción al hebreo efectuado por Katyah Benovits con sus dos anteriores novelas, ("Conversaciones entre amigos" y "Gente normal"), publicadas por la editorial Modan.

"Me gustaría dar las gracias a todos los implicados en la publicación de esos libros por apoyar mi trabajo. También sería un honor para mí tener mi última novela traducida al hebreo y disponible para los lectores en esa lengua", observó.

Rooney concluyó el comunicado expresando su "solidaridad" con el pueblo palestino en "su lucha por la libertar, justicia e igualdad".