Roubini: Fed podría tener dificultades para subir las tasas

(Bloomberg) -- Nouriel Roubini —conocido por prever el colapso hipotecario que ayudó a provocar la crisis financiera de 2008— dijo que la Reserva Federal podría tener dificultades para restringir la política monetaria si el crecimiento se desacelera y los mercados caen como lo hicieron en el cuarto trimestre de 2018.

“Van a flaquear”, dijo el martes el presidente y director ejecutivo de Roubini Macro Associates, en una entrevista en Dubái con Bloomberg Television. “Van a posponer cualquier término del ‘tapering’ o aumento de tasas”.

La estanflación, en la que el crecimiento se estanca mientras la inflación repunta, persistirá “durante varios trimestres”, sostuvo. El indicador de precios del gasto de consumo personal básico de Estados Unidos se mantendrá por encima del 3% el próximo año, señaló.

La preocupación por la persistencia de la inflación ha aumentado a medida que suben los costos del petróleo, el carbón y el gas natural, elevando las presiones sobre los precios. Los cuellos de botella en la cadena de suministro y la escasez de mano de obra están alimentando un aumento significativo de la inflación subyacente y general y, al mismo tiempo, perjudicando el crecimiento económico, dijo Roubini.

“Se convierte en un dilema muy difícil para los bancos centrales”, señaló. Si el crecimiento se desacelera, la Fed “terminará siendo ‘dovish’”.

Un crecimiento económico más lento en EE.UU. significará que es poco probable que la Fed suba las tasas de interés el próximo año, aunque se espera que la reducción de las compras de activos se anuncie en su próxima reunión de política monetaria, dijo el lunes Jan Hatzius, economista jefe de Goldman Sachs Group Inc.

Si la Fed es ‘dovish’ y la inflación se vuelve volátil, los rendimientos de los bonos estadounidenses seguirán subiendo a medida que los inversionistas descuenten una mayor prima de riesgo inflacionario, dijo Roubini.

Los inversionistas pueden protegerse contra el riesgo de una mayor inflación reduciendo los plazos de los bonos o invirtiendo en valores del Tesoro protegidos contra la inflación, que están vinculados a los precios al consumidor, señaló. Las materias primas, como el oro, los metales, el petróleo y algunas formas de bienes raíces, como los activos de infraestructura, también ofrecerán protección contra las presiones de precios, dijo.

Los precios del petróleo podrían subir a US$100 por barril en los próximos meses, desde los cerca de US$83 del martes, en medio de la “percepción de escasez”, dijo Roubini. Sin embargo, eso también dependerá de si la alianza OPEP+ restablece el suministro y de que los barriles iraníes puedan regresar a los mercados mundiales, dijo.

“Veo una tendencia al alza en los precios del petróleo, el carbón, el gas natural y otras energías”, señaló. “La demanda está creciendo”.

