Rey Felipe.- Andreu participa este martes en Madrid en los actos de la Fiesta Nacional

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



La presidenta de La Rioja, Concha Andreu, participará este martes en Madrid en los actos de celebración del Día de la Fiesta Nacional. Asistirá al desfile de las Fuerzas Armadas en la Castellana y, posteriormente, acudirá a la recepción organizada por los Reyes, Don Felipe y Doña Letizia, en el Palacio Real.



Está prevista también la asistencia de la mayoría de presidentes de Comunidades Autónomas. No acudirán, sin embargo, los presidentes de Cataluña, Pere Aragonés; de Euskadi, Iñigo Urkullu, de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; y de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.



Las ausencias de los mandatarios de Cataluña y Euskadi en los actos del 12 de octubre son habituales. De hecho, desde el Govern han avanzado que no harán fiesta ese día y reunirán este martes igualmente al Consell Executiu.



La novedad es la ausencia de los presidentes de Galicia y Castilla-La Mancha. En el caso de Feijóo, ha decidido no viajar a Madrid para quedarse en Galicia preparando el Debate sobre el Estado de la Autonomía, que comienza al día siguiente, el miércoles día 13.



Page por su parte se encuentra en Bruselas, donde asistirá este martes a una votación de importancia para su Región, según explican fuentes del Ejecutivo castellanomanchego.



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hará de nuevo de anfitriona de los actos junto al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.



Y viajarán también a Madrid, además de Andreu, los presidentes de Asturias, Adrián Barbón; de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; de Navarra, Maria Chivite; de Aragón, Javier Lambán, de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; de Andalucía, Juan Manuel Moreno; de Murcia, Fernando López Miras; de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig; y de Baleares, Francina Armengol.



También participarán en los actos el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en plena erupción del volcán de La Palma; y los de las ciudades autónomas de Ceuta, Juan Jesús Vivas; y de Melilla, Eduardo de Castro.