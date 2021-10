Protesta en la Embajada de España en México por el 12 de octubre

Un grupo de personas se manifestaron a las afueras de la Embajada de España hoy, en Ciudad de México. EFE/José Méndez

Ciudad de México, 12 oct (EFE).- Colectivos antirracistas protestaron este martes en la Embajada de España en México contra la narrativa que conmemora el 12 de octubre como Día de la Raza o de la Hispanidad y el "descubrimiento" de América de Cristóbal Colón.

Los manifestantes bloquearon la calle Galileo del acaudalado barrio de Polanco en Ciudad de México, donde decenas de policías capitalinos cercaron la sede diplomática española por el temor a actos vandálicos.

Los colectivos gritaban "¡12 de octubre: nada que celebrar!", mientras portaban carteles con consignas como "Colón genocida" y "No queremos su perdón, devuelvan el oro".

Además, realizaron pintas en el suelo con la frase "Colón asesino".

"Queremos insistir que esto no es un tema del pasado, sino es una cuestión que continúa y que se reitera, y que la vivimos todos los días", expresó a Efe el activista Waquel Drullard, de la colectiva antirracista AFROntera.

El 529 aniversario de la llegada de Colón a América estuvo marcado este martes en México por el anuncio de la sustitución de la estatua del explorador en capital por la escultura de "La joven de Amajac", en honor a las mujeres indígenas.

Asimismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha exigido a la monarquía española que ofrezca disculpas por los abusos cometidos contra los pueblos indígenas en la conquista, cuestionó que algunos países celebren la fecha.

Pero los activistas criticaron el discurso del mandatario mexicano, al lamentar que más de una veintena de policías capitalinos resguardasen la Embajada de España como un presunto acto de intimidación contra la manifestación.

"Se supone que es un presidente superfeminista, superantirracista, y ahora la policía nacional, la policía de México, está protegiendo la pinche Embajada española", manifestó Drullard.

La protesta también sucede mientras México conmemora este 2021 los 700 años de la fundación de la ciudad de Tenochtitlan, los 500 de la conquista de Hernán Cortés, una efeméride ahora renombrada como "resistencia indígena", y los 200 años de la consumación de independencia.

"Han pasado más de 500 años desde la llegada del colonialismo y desafortunadamente no se han ido, entonces para nosotros esta fecha es importante resignificarla, reapropiarla y manifestarnos como colectivos antirracistas", contó a Efe la activista Valeria Angola.

Angola denunció que las empresas extranjeras aún tratan a México como tierra de saqueo y explotación.

Además, cuestionó la reacción de políticos de la derecha española, en particular de Vox y del Partido Popular (PP), quienes han insistido en los últimos días que España "liberó" a América y no hay "nada de qué arrepentirse".

"Terrible que quieran, literal, imponer una narrativa que no es cierta, que desde ese supremacismo blanco quieran decir mentiras sobre lo que sucedió en ese momento y lo que sigue sucediendo. Lo que nosotros queremos decir es que el colonialismo no ha terminado", opinó Angola.