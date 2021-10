Peso colombiano sube por cuarto día a la par del crudo: Andes FX

(Bloomberg) -- Este martes, el peso colombiano subía por cuarto día, mientras que el crudo WTI extendía su avance. Por su parte, el peso chileno y el sol peruano retrocedían.

La moneda colombiana avanzaba 0,76% a 3.739,75 por dólar, en su cuarta sesión al alza y sumando un total de 1,27%. El crudo WTI subía más de 4% en cuatro días. La moneda se fortalecía más allá del máximo de 3.740,98 por dólar registrado en septiembre, mayores ganancias podrían llevar al peso a probar su promedio móvil de 200 días en 3.706,97 por dólar.

El proceso de normalización de la política monetaria podría tardar unos 12 meses tras un periodo de tasas de interés en mínimos récord, dijo el lunes el gerente del banco central, Leonardo Villar.

El peso chileno caía 0,47% este martes, extendiendo una caída de 1,37% desde el viernes. El mercado local estuvo cerrado el lunes por un feriado.

La moneda intentaba ponerse al día con sus pares de mercados emergentes a medida que el Índice Bloomberg dollar spot subía un 0,32% el lunes, el mayor avance registrado desde el 29 de septiembre. Como próximo soporte clave, el peso apunta al nivel de 850 por dólar, registrado por última vez en abril de 2020.

Durante el fin de semana, el candidato conservador José Antonio Kast, registró 18% de apoyo en una encuesta. En el último mes, su intención de voto se ha duplicado detrás del candidato de izquierda Gabriel Boric, que actualmente cuenta con un apoyo de 21%. A pesar de que Kast está mostrando un mejor desempeño en las encuestas, los resultados no han tenido impacto en los activos chilenos hasta ahora.

El catalizador local clave de esta semana es la decisión de tasa del banco central de Chile programada para el miércoles después del cierre del mercado. Seis de los 11 analistas encuestados por Bloomberg prevén un aumento de 100 puntos básicos, cinco ven un aumento de 75 puntos básicos y uno pronostica un aumento de 150 puntos básicos

Por su parte, el sol peruano retrocedía un 0,17% a 4,0740 por dólar este martes después de haber avanzado más de 1.7% el jueves y el lunes.

(Parte de la información proviene de operadores de divisas familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente).

